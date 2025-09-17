Прямо сейчас:
18 сентября – день Елизаветы Предсказательницы и Захария

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:57 17.09.2025

18 сентября наши предки считали днём несчастливым. Но! Верили, что сегодня все гадания и предсказания — правдивы, а потому  вовсю общались с гадалками, знахарями и предсказателями. Особенно если дело касалось предстоящего замужества и семейной жизни! Вот и шли толпы незамужних девушек к ворожеям, которые за символическую плату гадали им о судьбе. Нередко в этот день молодежь гадала самостоятельно, во время посиделок.

А ещё 18 сентября принято было топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровыми в течение всего года.

Церковь же нынче чтит память Елизаветы и Захария – родителей Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне. Несмотря на долгие годы жизни вместе, супруги не могли зачать ребенка вплоть до преклонного возраста. Однажды Захария удалился в пустыню, и там ему явился ангел, который открыл старцу, что совсем скоро у них появится ребенок, которого нужно назвать Иоанном. Священник не поверил в это, и ангел сказал, что Захария лишится дара речи вплоть до рождения сына. Так и произошло – Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна. В то время в отношении христиан постоянно организовывались гонения, а потому, Елизавете вместе с ребенком пришлось бежать из города и долго скрываться в пустыне. Захарию же схватили и потребовали сказать, где находятся его близкие. Священник ничего не сказал в ответ, и его убили прямо в храме. Легенда гласит о том, что спустя 40 дней после этого умерла Елизавета, а Иоанна вскормил ангел. К слову, именно Елизавета предсказала рождение Иисуса Марией.

Приметы дня:

  • Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
  • Богатый урожай дикой рябины – к ненастной осени. Если в лесах рябина почти не плодоносит – вся осень будет сухой.
  • Нельзя в этот день стирать белье, чтобы лихорадка не напала.
  • Нищим тоже нельзя подавать.
  • В бане в этот день с березовым веником попариться – изгнать из себя всякую хворь.
  • Если 18 сентября человек все же заболел, надо поймать паука, посадить его в скорлупу ореха, обмотать тканью и повесить такой «амулет» на шею. Считается, что паук в скорлупе опутывает своей паутиной злую лихорадку.
  • Если вдруг заболел ребенок, надо в его кроватку положить куклу без лица (можно сделать самому). Игрушка перетянет на себя болезнь, и малыш выздоровеет.
  • Тот, кто родился в этот день, унаследует от высших сил колдовские чары. Ни одна болезнь его не возьмет!
  • Родившиеся в этот день дома не уживаются (вырастают путешественниками, бродягами, их работа будет связана с частыми командировками и т.д.). Также из таких людей получались отменные пастухи.
  • Кто в этот день поклянется и слова своего не сдержит – скоро погибнет.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Алексей, Захар, Глеб, Максим, Давид, Федор, Елизавета, Ираида, Раиса.

