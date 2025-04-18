19 апреля — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

19 апреля говорили: «Если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет». Другими словами, по погоде этого дня судили, каким будет урожай яровых и овощей, клевера и хлеба.
Церковь же нынче чтит память и архиепископа Евтихия Константинопольского, и мученика Иеремия. Первый, согласно преданиям, жил в 6 веке. Господь одарил его даром предсказания и способностью излечивать тяжёлые недуги. Что же касается мученика Иеремия, то о нём известно лишь, что жил он в 3 веке в Палестине и свято верил в Иисуса Христа. В период гонения на христиан, Иеремия подвергли мученической смерти.
19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались: невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм. Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.
Такие гадания происходили неспроста: яблоню в народе сравнивали с наряженной барышней-невестой. Именно это дерево считали символом плодородия и любви.
В день Евтихия и Еремы (Иеремия) хозяева заботились о яблоневых деревьях в своих садах: белили стволы для защиты от вредных насекомых и подпирали ветви палками, готовясь к богатому урожаю.
Что же касается погодных примет:
- Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – к летней засухе.
- Безветренный и солнечный день – яровые хорошо уродятся.
- Туман утром — к сухой погоде до конца месяца.
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