19 декабря – День Николы Зимнего. Заглянули под подушку?

Также этот день в народе именовали — Микола Чудотворец, Николай холодный, Никола Чудотворец, Николай зимний, Мишин день.

Святитель Николай — наиболее любимый и почитаемый в народе угодник. Не только на Руси, но и во многих странах мира он считается вторым после Бога заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства, хозяином земных вод, спасителем всех странствующих на суше и на море. В сказаниях о его жизни описывается множество чудес, творимых им на благо людей, поэтому святого не без основания называют Николаем Чудотворцем, а помня о его особой благосклонности к тем, кого несчастье застало во время морского путешествия, еще и Николой Мокрым зовут.

За чудесные деяния Николая Чудотворца славят дважды в году. Первый раз 22 мая в день перенесения мощей Николая из города Миры в город Бары. Этого Николу вешним, теплым и травным называют. А 19 декабря — в день смерти святого — отмечают православные Николу зимнего, холодного.

Кто же такой святой Николай? Известно, что жил он примерно в III веке на территории греческой колонии Патара в Малой Азии. С детства проникся христианством и практически сразу решил, что будет служить Богу. Целыми днями Николай пропадал в храме, молился, читал Священное Писание. Дядя Николая, епископ Патарский, отметил усердие своего племянника и распорядился сделать его чтецом, после чего возвел в сан священника. Родители Николая умерли, и все свое наследство он решил раздать неимущим. Значительно позже Николай становится епископом на территории города Мира (ныне это Грузия). Поскольку Николай был явным противником язычества и ревностным христианином. Святителя в народе считали главным помощником для осужденных за несовершенные деяния. Также Николай является покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что именно день Николая часто считали сроком для проведения какой-либо сделки. Так, устанавливались цены на следующий период времени, братчины и т.д. Узнайте больше: В Крыму продолжается работа по компенсационным выплатам пострадавшим от стихии

На Зимнего Николу на Руси устраивалась глобальная распродажа хлебов. Везде проходили шумные ярмарки да базары, на которых устанавливалась одинаковая цена на зерно и муку. Никто не опасался стать жертвой обмана, ведь за мошенниками зорко следил сам святой Николай. Угодник покровительствовал еще и бракам, поэтому после свадебного сговора ему творили молитву, чтобы он оградил будущее молодых от несчастий. На этом участие святого в людской жизни не заканчивалось: помимо того, что он сводил молодых, он еще и провожал умерших в последний путь. В отличие от древнегреческой мифологии с их реками (Стикс и Лета), отделявших мир живых от мертвого, славянский переход был огненным.

А ещё наши предки верили, что святой Николай в образе седого старика ходит по улицам в этот день и совершает чудеса. Также дети утром 19 декабря спешили заглянуть под подушку – тем, кто вел себя хорошо, Николай дарил сладости. Поэтому, в народной культуре за ним закрепился образ Деда Мороза.

Приметы дня:

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Если человек родился 19 декабря, то в качестве оберега ему следует носить лазурит или родонит.

Если снег с дороги до Николиного дня заметает, то им и не стоять Ясная и холодная погода – будет богатый урожай летом.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Именины сегодня отмечают: Максим, Николай.