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фото: pikist.com

19 февраля — День Вукола. О дельфинах и китах замолвите слово

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:35 18.02.2024

19 февраля в христианском календаре отмечено как День Вукола Смирнского, который славен тем, что был первым епископом, служившим в Малой Азии. Также к его заслугам относят то, что в своё время он крестил множество язычников.

В народе же тонким религиозным моментам уделяли мало внимания, а календарные даты адаптировали под свой жизненный уклад. Так, с Дня Вуколы считали в сёлах — стартовало время отела. Крестьяне говорили: «На Вукола народились жуколы» (телята, которые рождались в феврале).

И погоду 19 февраля также, конечно, предсказывали, но примет было немного:

  • Если мороз трещит – весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.
  • Холодный Вукол несет мартовское тепло.
  • Морозный день — лето будет хорошим, а урожай зерновых будет богатым.
  • Туман в этот день — лето будет грибным и урожайным на орехи.
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Именины сегодня отмечают: Кристина, Марфа, Мария, Анатолий, Александр, Арсений, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Юлиан, Севастьян.

А ещё 19 февраля в календаре мировых дат значится как День защиты китов и дельфинов. Установлен в подтверждение решения о запрете осуществления китового промысла, принятого в 1986 году. С того момента… официально… ловля китов разрешена только в научных целях для Японии. Однако, к сожалению, мир не без браконьеров, так что и киты, и дельфины продолжают гибнуть. Кроме того… вроде как законная человеческая деятельность… тоже вносит свой негативный вклад в жизнь обитателей морей-океанов: добыча нефти, к примеру, влечет за собой большие потери млекопитающих. В загрязнённой воде животные жить просто не могут.

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