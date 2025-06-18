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19 июня – День Иллариона. Сорняки на огороде?
фото: pikist.com

19 июня – День Иллариона. Сорняки на огороде?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:23 18.06.2025

19 июня в народе считали днём трудовым — начинали прополку полей и огорода. Говорили: «Пришел Илларион – лишнюю траву из поля вон». Наши предки были уверены, если не объявить в эти сутки сорнякам «войну», то в будущем бороться с ними доведётся постоянно.

Церковь же нынче чтит память преподобного Иллариона Далматского, которого также называют Новым. Ведь в IV веке жил другой Илларион Великий, память которого почитается 3 ноября. Илларион Новый же жил в IX веке. В Далматской обители он принял схиму, став учеником преподобного Григория Декаполита. После его смерти, члены братии пытались избрать Иллариона на пост игумена, но он не захотел и не принял предложение, сбежав от этого в Византию. Однако патриарху Никифору удалось уговорить Иллариона, и в течение 8 лет последний управлял монастырем. В 813 году на трон императора сел Лев Армянин – известный иконоборец. Илларион пошел против его воли привселюдно, обвинив в ереси и лжи. За это подвергся большому количеству истязаний.  Так, Иллариона заточали в темницу, морили жаждой и голодом. Несмотря на это, Илларион продолжал верить во Христа и не отказывался от своей веры. В награду удостоился чести увидеть ангелов, которые возносили на небо душу святого Федора Студита.

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Приметы же на сегодня таковы:

  • Резко похолодало? Погода переменится к лучшему.
  • Пчелы роят на цветущих растениях – день будет ясным.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде.
  • Если пчелы быстро летят к своим ульям, то скоро дождь.
  • Перепел кричит? Пойдёт дождь.
  • Жаворонка не слышно в поле с самой зари – к ненастью.
  • Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день – погода улучшится.

Именины 19 июня отмечают: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.

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