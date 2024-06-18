19 июня – День Иллариона. Траву из поля вон…

19 июня в народе считали днём трудовым — начинали прополку полей и огорода. Говорили: «Пришел Илларион – лишнюю траву из поля вон». Наши предки были уверены, если не объявить в эти сутки сорнякам «войну», то в будущем бороться с ними доведётся постоянно.

Церковь же нынче чтит память преподобного Иллариона Далматского, которого также называют Новым. Ведь в IV веке жил другой Илларион Великий, память которого почитается 3 ноября. Илларион Новый же жил в IX веке. В Далматской обители он принял схиму, став учеником преподобного Григория Декаполита. После его смерти, члены братии пытались избрать Иллариона на пост игумена, но он не захотел и не принял предложение, сбежав от этого в Византию. Однако патриарху Никифору удалось уговорить Иллариона, и в течение 8 лет последний управлял монастырем. В 813 году на трон императора сел Лев Армянин – известный иконоборец. Илларион пошел против его воли привселюдно, обвинив в ереси и лжи. За это подвергся большому количеству истязаний. Так, Иллариона заточали в темницу, морили жаждой и голодом. Несмотря на это, Илларион продолжал верить во Христа и не отказывался от своей веры. В награду удостоился чести увидеть ангелов, которые возносили на небо душу святого Федора Студита.

Приметы же на сегодня таковы:

Резко похолодало? Погода переменится к лучшему.

Пчелы роят на цветущих растениях – день будет ясным.

В поле сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде.

Если пчелы быстро летят к своим ульям, то скоро дождь.

Перепел кричит? Пойдёт дождь.

Жаворонка не слышно в поле с самой зари – к ненастью.

Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день – погода улучшится. Именины 19 июня отмечают: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.