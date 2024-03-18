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фото: pikist.com

19 марта — Константинов день. В колодец не плюй…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:24 18.03.2024

В Константинов день, верили в народе, прилетают на родную землю белые аисты. А ещё сегодня с особым почтением относились к воде. Освящали, к примеру, колодцы, а также сами ходили в баню.

Кроме того, 19 марта на Руси поминали умерших. Существовал интересный обычай: в колодец бросали остатки ужина и считали, что так можно угостить покойников. И ушедших в этот день старались не злить: строго-настрого запрещалось на Константина ругаться и сплетничать. А также — пить и курить. Самым же страшным прегрешением считалось осквернение колодца. Говорили: «Плюнуть в колодец – все равно, что родной матери в глаза». Были уверены, что из воды на людей смотрят их умершие родственники.

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Церковь 19 марта почитает память святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Славны они своей благочестивой жизнью. Также, согласно преданию, именно Константин и Елена нашли тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос.

Погодные приметы 19 марта:

  • Морозная погода – весна утвердится скоро, а лето будет тёплым и засушливым.
  • Мороз ударил утром – еще 40 дней простоит такая погода
  • Лед тонет в реках – хорошего урожая в этом году не жди.
  • Пролески появились – время приступать к посевным работам.
  • Дятел в лесу стучит – холода задержатся надолго.
Именины сегодня отмечают: Аркадий, Максим, Константин, Федор, Юлиан, Михей, Анфима, Феофила, Иисуса.
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