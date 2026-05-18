19 мая — День Иова-горошника

В День Иова-горошника, говорили в народе, «росы распускаются» — по утрам часто выпадала роса. Если её было много, то полагали — урожай будет богатым. А ещё её считали целебной.

19 мая высаживали горох, тыкву и бобы. Причём работу эту сопровождали заговорами, и старались выполнять её на закате, чтобы воробьи посевы не увидели и не поклевали.

Погодные приметы на 19 мая таковы:

Ночь теплая на Иова – огурцов будет много, если же холодная – к неурожаю.

Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.

Нет росы утром? К перемене погоды.

На кленах видны сережки – можно сеять свеклу.

Если сок капает из обломанной ветки – к ясной погоде.

Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.

Туман на рассвете – осадков не будет.

Именины сегодня отмечают: В асилий, Денис, Иван, Касьян, Дим, Варвар, Вакх, Донат, Иларион, Иов, Пахом.

