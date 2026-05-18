19 мая — День Иова-горошника

В День Иова-горошника, говорили в народе, «росы распускаются» — по утрам часто выпадала роса. Если её было много, то полагали — урожай будет богатым. А ещё её считали целебной.
19 мая высаживали горох, тыкву и бобы. Причём работу эту сопровождали заговорами, и старались выполнять её на закате, чтобы воробьи посевы не увидели и не поклевали.
Погодные приметы на 19 мая таковы:
- Ночь теплая на Иова – огурцов будет много, если же холодная – к неурожаю.
- Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.
- Нет росы утром? К перемене погоды.
- На кленах видны сережки – можно сеять свеклу.
- Если сок капает из обломанной ветки – к ясной погоде.
- Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.
- Туман на рассвете – осадков не будет.
