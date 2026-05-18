19 мая — День Иова-горошника

В День Иова-горошника, говорили в народе, «росы распускаются» — по утрам часто выпадала роса. Если её было много, то полагали — урожай будет богатым. А ещё её считали целебной.

19 мая высаживали горох, тыкву и бобы. Причём работу эту сопровождали заговорами, и старались выполнять её на закате, чтобы воробьи посевы не увидели и не поклевали.

Погодные приметы на 19 мая таковы:

  • Ночь теплая на Иова – огурцов будет много, если же холодная – к неурожаю.
  • Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.
  • Нет росы утром? К перемене погоды.
  • На кленах видны сережки – можно сеять свеклу.
  • Если сок капает из обломанной ветки – к ясной погоде.
  • Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.
  • Туман на рассвете – осадков не будет.
Именины сегодня отмечают: Василий, Денис, Иван, Касьян, Дим, Варвар, Вакх, Донат, Иларион, Иов, Пахом.
