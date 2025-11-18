19 ноября – день Варлаама Хутынского и Павла Исповедника. На рыбалке

Кроме того, в народе это день называли Павлом Ледоставом, поскольку погода в этот день была морозной, и реки окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли. Отправлялись на рыбалку. Кстати, интересно, что в каждом регионе России существовали свои обряды, которые помогали ускорить ледостав. Например, говорили, что в северных регионах задабривали водяного вкусностями и звонкой монетой. Также читали различные заговоры. Еще до принятия христианства на Руси существовал достаточно странный и страшный обычай: чтобы река быстрее покрылась льдом, говорили, что она должна принять покойника.

Церковь же 19 ноября чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников данной веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит. Помимо этого, 19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру во Христа и хотя не претерпели мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых. Интересно, что святого Павла Исповедника впоследствии стали считать покровителем моряков Российского флота. В 1797 году была освящена церковь в его честь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории.