19 ноября – день Варлаама Хутынского и Павла Исповедника. На рыбалке

Кроме того, в народе это день называли Павлом Ледоставом, поскольку погода в этот день была морозной, и реки окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли. Отправлялись на рыбалку. Кстати, интересно, что в каждом регионе России существовали свои обряды, которые помогали ускорить ледостав. Например, говорили, что в северных регионах задабривали водяного вкусностями и звонкой монетой. Также читали различные заговоры. Еще до принятия христианства на Руси существовал достаточно странный и страшный обычай: чтобы река быстрее покрылась льдом, говорили, что она должна принять покойника.
Церковь же 19 ноября чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников данной веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит. Помимо этого, 19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру во Христа и хотя не претерпели мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых. Интересно, что святого Павла Исповедника впоследствии стали считать покровителем моряков Российского флота. В 1797 году была освящена церковь в его честь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории.
А ещё 19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру во Христа и хотя не претерпели мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых.
Приметы дня:
- Если в этот день на сырую землю пошел снег, то он растает только весной.
- Вообще, снег на 19 ноября предвещает снежную зиму, а также богатый урожай озимых.
- Алая заря утром – к снегу или к дождю. Вечером – к ветреной и пасмурной погоде наутро.
- Листья опали, но за окном еще тепло – к мягкой зиме.
- Много звезд на небе – к холодам. Звезд почти нет – наутро небо будет облачным, возможно, пойдет снег.
- Звезды кажутся более далекими, чем обычно – к снегопаду.
- Гуси в воде купаются – к оттепели.
- Галки громко каркают – следующий день будет солнечным.
- Стаи галок и ворон кружат по небу – к снегопаду. Сидят на ветвях деревьев – к ветреной и морозной погоде.
- Уголь в печи быстро покрывается золой – к тяжелой зиме и суровым морозам.
- На реках лед неровный – к большому урожаю зерновых. Ровный – к неурожаю.
- Лошади много едят в этот день – всю зиму они будут здоровы.
- 19 ноября корова хорошо доится – всю зиму будет так же доиться.
