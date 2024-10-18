19 октября – День Фомы, День Дениса. Сделали вы на зиму припасы?

Как ни печально, но предки наши примечали, что с 19 октября зима уже не за горами — начинаются холода. Дни становятся всё короче, а ночи – длиннее. В эти сутки крестьяне подводили итоги хозяйственного года. К этому времени старались наполнить амбары самыми разными припасами — овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму – продовольствия хватит до наступления теплых дней. Говорили: «Фома – ломит закрома, бери все задарма», «Фома – большая крома». Кромой называли суму, торбу, место в амбаре для хранения различных продуктов и зерна. От этого образовались – «скромность», «укромное место», «закрома» и т. д.

Церковь же нынче чтит память Фомы — одного из 12 апостолов, который, согласно священному Писанию, не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовным промыслом точно так же, как апостолы Иаков, Иоанн и Петр. Интересно, что Фому ученики часто называли «близнецом», поскольку внешне он очень был похож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжил проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников. Кстати, в народе существует поговорка «Фома неверующий», происхождение которой как раз и связано с личностью святого.

Узнайте больше: В Крыму считают ущерб от лингвистической блокады со стороны Украины В русском фольклоре личность Фомы связывают с Еремой. И получилось так, что оба стали выступать в качестве комичной парочки. Это были подельники, совершающие самые разные глупые поступки. Впоследствии на эту тему возникли пословицы, поговорки, народные повести, сказки, песни, картинки, а потом мультфильмы.

Приметы дня:

Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.

В это время кучевые облака на небе – последние в этом году.

Если стоит безветренная погода – значит, похолодает. Именины сегодня отмечают: Макар, Архип, Иван, Никанор.

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