Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 19 сентября – Михайловские утренники. С летом готовы распрощаться?
Новости Республики
19 сентября – Михайловские утренники. С летом готовы распрощаться?

19 сентября – Михайловские утренники. С летом готовы распрощаться?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:18 18.09.2025

Теперь уже точно всё! Лето ушло и не воротишь. Показательные моменты:

  • день 19 сентября становится короче на пять часов – так говорили в народе, поскольку смеркаться начинало достаточно рано;
  • дата в народном сознании ассоциировалась с первыми осенними холодами. Начинаются Михайловские заморозки-утренники – не особо сильные, но уже ощутимые.

Церковь же нынче почитает память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и очень часто упоминается в Священном писании. В Библии он именуется архистратигом и почитается в качестве главы всего ангельского воинства, являясь покровителем христиан, которые выступают против зла. Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно Михаил перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Поверье гласит, что именно Михаил охраняет врата Рая. Обычно к Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила очень часто называют различные источники, которые обладают целебными свойствами.

А ещё обычно на этот день приходился первое по-настоящему осеннее ненастье. Работать в Михайлов день было строжайше запрещено – Бог может наказать за неуважение к святому. Но это относилось по большей части к полевым работам. Неотложные домашние дела (кормление семьи и скота, уход за маленькими детьми и т.д.) не были под запретом.

Приметы дня:

  • Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.
  • Туманное утро – к теплу.
  • Сколько дней прошло с момента новолуния – столько и паводков ожидать весной.
  • Нельзя в Михайлов день ходить в лес за черникой – ее сам дьявол топчет.
  • Березовые листья желтеют сверху – к ранней весне. Снизу – к поздней весне.
  • Листья с березы еще не опадают – к холодной зиме.
  • Лист с осины падает вверх «лицом» – зима будет холодной. Если он падает лицевой стороной вниз – к оттепелям зимой.
  • Работать в Михайлов день нельзя – Бог накажет.
  • По традиции, в этот день девушки всей компанией пекут праздничный пирог и запекают в него кольцо. Кому кольцо достанется – та скоро замуж выйдет.
  • Заморозки с утра – к добру. Считается, что сам Архистратиг Михаил спускается на землю и вымораживает со свету всю нечисть.
  • Голову в Михайлов день мыть – весь ум смыть.
  • Крупные покупки в этот день не принесут особой радости.
  • Если что-то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.
  • Тот, кто родился 19 сентября, многого добьется собственным трудом.
Узнайте больше:  13 сентября – журавлиное вече и развесистая клюква!

Именины сегодня отмечают: Макар, Андрей, Давид, Кирилл, Денис, Всеволод, Константин, Дмитрий, Михаил, Иван.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x