19 сентября – Михайловские утренники. С летом готовы распрощаться?

Церковь же нынче почитает память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и очень часто упоминается в Священном писании. В Библии он именуется архистратигом и почитается в качестве главы всего ангельского воинства, являясь покровителем христиан, которые выступают против зла. Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно Михаил перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Поверье гласит, что именно Михаил охраняет врата Рая. Обычно к Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила очень часто называют различные источники, которые обладают целебными свойствами.

А ещё обычно на этот день приходился первое по-настоящему осеннее ненастье. Работать в Михайлов день было строжайше запрещено – Бог может наказать за неуважение к святому. Но это относилось по большей части к полевым работам. Неотложные домашние дела (кормление семьи и скота, уход за маленькими детьми и т.д.) не были под запретом.

Приметы дня:

Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.

Туманное утро – к теплу.

Сколько дней прошло с момента новолуния – столько и паводков ожидать весной.

Нельзя в Михайлов день ходить в лес за черникой – ее сам дьявол топчет.

Березовые листья желтеют сверху – к ранней весне. Снизу – к поздней весне.

Листья с березы еще не опадают – к холодной зиме.

Лист с осины падает вверх «лицом» – зима будет холодной. Если он падает лицевой стороной вниз – к оттепелям зимой.

Работать в Михайлов день нельзя – Бог накажет.

По традиции, в этот день девушки всей компанией пекут праздничный пирог и запекают в него кольцо. Кому кольцо достанется – та скоро замуж выйдет.

Заморозки с утра – к добру. Считается, что сам Архистратиг Михаил спускается на землю и вымораживает со свету всю нечисть.

Голову в Михайлов день мыть – весь ум смыть.

Крупные покупки в этот день не принесут особой радости.

Если что-то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.

Тот, кто родился 19 сентября, многого добьется собственным трудом.

Именины сегодня отмечают: Макар, Андрей, Давид, Кирилл, Денис, Всеволод, Константин, Дмитрий, Михаил, Иван.