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фото: pikist.com

19 января — День Крещения Господня, Богоявление

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:52 18.01.2024

День Крещения Господня — один из важнейших церковных праздников православных. Вспоминают библейское событие: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Этот праздник также носит название Богоявление. Легенда гласит: в то время, когда Иоанн Креститель крестил Господа в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…». Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица и свершилось Богоявление.

Главный обряд дня сегодняшнего — водосвятие. Проводят его в храмах, а также, где это возможно, святят воду морскую, речную, озёрную. Считается, что на Крещение — с полуночи до полуночи — вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Крещенская водичка, по народным поверьям, избавляет от беспокойства и лечит. Как раны душевные, так и телесные. 19 января ею умываются, окропляют жилища, дают пить домашним животным.

Традиционно в этот день устраивают и массовые купания в открытых водоёмах. Даже в самых холодных, скованных льдом. Считается, кто трижды окунется в воду в проруби, тот весь год болеть не будет.

А ещё считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

Что касается погоды в День Крещения. На Руси этот период января буквально знаменит своими неизменными холодами — крещенскими морозами. Начинаются они традиционно 19 января, а завершаются числа 25.

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Погодные приметы таковы:

  • Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным
  • Если в проруби вода 19 января дошла до краев —  весной будет сильное половодье
  • На Крещение ясная и морозная погода —  лето будет засушливым
  • Снег идет крупными хлопьями — будет хороший урожай
  • Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится
  • Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету
  • Теплая погода на Крещение – хлеб будет густым (темным)
  • Если в полдень 19 января облака стали синими — можно ожидать хорошего урожая
  • В Крещение метет метель — такая погода продлится до конца зимы
  • Полный месяц – к сильному половодью весной
  • Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба
  • Звездное небо на Крещение — лето будет сухим с обильным урожаем ягод
  • Южный ветер принесет грозовое лето

Что не стоит сегодня делать?

  • Стирать! Более того, так как вода считается священной, нельзя этого делать в течение следующих трёх дней. Плюс к этому, постирушки могут привести к болезням рук. Не верите? А проверите? То-то же… Предки наши знали, что делали…
  • Ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе.
  • Жаловаться, сплетничать, клеветать.
  • Любую работу в эти дни лучше прекратить — физический труд сегодня под категорическим запретом.

Именинники нынче: Иван и Ян.

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