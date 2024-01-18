19 января — День Крещения Господня, Богоявление

День Крещения Господня — один из важнейших церковных праздников православных. Вспоминают библейское событие: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Этот праздник также носит название Богоявление. Легенда гласит: в то время, когда Иоанн Креститель крестил Господа в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…». Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица и свершилось Богоявление.

Главный обряд дня сегодняшнего — водосвятие. Проводят его в храмах, а также, где это возможно, святят воду морскую, речную, озёрную. Считается, что на Крещение — с полуночи до полуночи — вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Крещенская водичка, по народным поверьям, избавляет от беспокойства и лечит. Как раны душевные, так и телесные. 19 января ею умываются, окропляют жилища, дают пить домашним животным.

Традиционно в этот день устраивают и массовые купания в открытых водоёмах. Даже в самых холодных, скованных льдом. Считается, кто трижды окунется в воду в проруби, тот весь год болеть не будет.

А ещё считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

Что касается погоды в День Крещения. На Руси этот период января буквально знаменит своими неизменными холодами — крещенскими морозами. Начинаются они традиционно 19 января, а завершаются числа 25.

Узнайте больше: Власти Крыма отчитались, как помогали в 2023 году малому и среднему бизнесу Погодные приметы таковы: Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным

Если в проруби вода 19 января дошла до краев — весной будет сильное половодье

На Крещение ясная и морозная погода — лето будет засушливым

Снег идет крупными хлопьями — будет хороший урожай

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится

Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету

Теплая погода на Крещение – хлеб будет густым (темным)

Если в полдень 19 января облака стали синими — можно ожидать хорошего урожая

В Крещение метет метель — такая погода продлится до конца зимы

Полный месяц – к сильному половодью весной

Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба

Звездное небо на Крещение — лето будет сухим с обильным урожаем ягод

Южный ветер принесет грозовое лето Что не стоит сегодня делать? Стирать! Более того, так как вода считается священной, нельзя этого делать в течение следующих трёх дней. Плюс к этому, постирушки могут привести к болезням рук. Не верите? А проверите? То-то же… Предки наши знали, что делали…

Ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе.

Жаловаться, сплетничать, клеветать.

Любую работу в эти дни лучше прекратить — физический труд сегодня под категорическим запретом. Именинники нынче: Иван и Ян.