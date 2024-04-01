2 апреля – Фотинья Колодезница

Святая мученица Фотина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева. Во времена императора Нерона (54-68 гг.), проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фотина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию (Малая Азия).

Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором посоветовал ему подчиниться воле императора и написать матери и брату, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Святой Виктор отказался, и когда Севастиан предупредил его о грядущих бедствиях, то почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел.

Три дня пролежал он слепой, не произнося ни слова, и на четвертый день исповедовал Христа. Вскоре он крестился и тотчас же прозрел.

Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда Сам Господь явился исповедникам и ободрил их. Святая Фотина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам.

В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. После пыток Нерон приказал святых Севастиана, Фотина и Иосию ослепить и заключить в темницу, а святую Фотину с пятью ее сестрами – Анастасией, Фото, Фотидой, Параскевой и Кириакией – отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фотина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое Крещение.

Прошло три года…

Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фотин и Иосия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое и благоуханное место, где прославляется Бог. Нерон снова приказал пытать мучеников, но Ангел Господень освободил и исцелил их.

В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фотины и бросить мученицу в колодец, остальных мучеников казнили.

Святую Фотину вытащили из колодца и заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фотина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала: «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек! Неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от Владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?!»

Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу.

Также в этот день, 2 апреля празднуют: