2 августа – день пророка Ильи. Если в небе яркие молнии, то рядом бродит нечистый

Наши предки верили, что после дня пророка Ильи купаться в водоёмах уже нельзя — лето завершается, холодает, а осень уже не за горами. Говорили: «На Илью и камень замерзает». Считали также, что входить в воду нельзя и 2 августа, – утопленник будет.

Кроме того, предки наши верили, что 2 августа на белый свет выходят все гады и дикие животные, а потому, старались не выпускать скотину на пастбище. Была распространена примета, согласно которой нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию, которой крестьяне очень боялись.

Что касается святого пророка Ильи. Согласно историческим сведениям, жил он в IX веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин. В период жизни Ильи Израилем управлял Ахав, супруга которого позволила ему ввести язычество на территории государства. Однако Илья смог вступиться за иудеев, которые не собирались поклоняться языческому богу Ваалу. Господь наделил Илью даром чудотворения, который он и использовал для того чтобы обратить людей в веру. Также Илья мог послать наказание правителю за то, что он позволил ввести идолопоклонство – это был трехлетний голод. Кроме того, Илья самостоятельно казнил языческих жрецов, которые устроили на горе Кармель. Жена правителя, Иезавиль, была очень рассержена этим и поклялась, что погубит Илью. Однако тот успел скрыться в пустыне. Значительно позже Илья снова возвращается в Израиль и продолжает проповедовать. Известно, что именно пророк Илья был взят живым на небо – об этом сказано в Библии. Так, Илья отправился к Богу на огненной колеснице, после чего его стали называть не иначе, как громовержец. В день его памяти устраивали крестный ход и молились о дожде либо ясной погоде.

Приметы таковы:

До полудня на Илью – лето, а после полудня – осень.

Сухая погода – жарко будет 6 недель.

Дождь с утра пошел – шесть недель будет сыро.

В небе сверкают яркие молнии – где-то рядом бродит нечистый, по которому грозовыми стрелами стремится попасть Илья-пророк.

Куда в этот день попала молния, то место в старину считалось проклятым.

Тот, кто нырнет 2 августа, может встретить под водой умерших грешников. Но такие встречи опасны: покойники могут воспользоваться случаем заманить человека на дно.

«Громовая стрела» (песок, окаменевший при ударе молнии), найденная после грозы 2 августа, может стать амулетом против злых чар и заразных болезней.

Если кошку или собаку в этот день не выгнать из дому, в нее может вселиться нечистый дух.

Дождевая вода после полудня исцеляет глазные болезни.

Если в этот день спрятать капусту от солнца, кочаны будут белыми и пышными.

Именины сегодня отмечают: Александр, Федор, Николай, Константин, Сергей, Георгий, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Алексей.

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