2 декабря – День Авдия. Берегитесь нечисти! Она с мороза в дома просится

Хозяин дома в этот день обязательно должен простучать обухом топора все оконные рамы и косяки, для того чтобы нечисть не затаилась в человеческом жилище, спасаясь от морозов. В таком деле, как защита от сякого рода бесовщины, серп, коса, нож и, естественно, топор считались сильнейшими оберегами.

Кого или что русский народ называл «нечистью»? Саму разнообразную таинственную силу, которая могла как вредить, так и действовать во благо. Это и водяные, и лешие, и домовые, и русалки, и полевые, и черти, и бесы. Все эти сущности, считали наши предки, имели определенный облик и особенные привычки. К нечистым также относили и покойников, наделенных сверхъестественными способностями. Само определение «нечистый» буквально значило – «нечеловеческий», «грязный», «лишенный святости», «грозящий опасностью».

Тем не менее, несмотря на все предосторожности крестьян сверхъестественная сила все равно присутствовала в доме и могла в любой момент залезть в оставленную открытой посуду, в рот зевающего человека. Более того, 2 декабря люди опасались выходить на улицу, так как могли принести в жилище болезнь, подхваченную с ветра, снегопада или метели.

Церковь же нынче чтит память святого Авдия – одного из двенадцати малых пророков. В предании говорится, что Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. Вокруг царил разврат, но сам Авдий при этом старался вести максимально праведный образ жизни. Впоследствии супруга правителя по имени Иезавель организовала гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры. Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. Далее он оставил государственную службу и стал спутником другого известного пророка по имени Илья. После этого Авдий тоже получил дар пророчества. После него даже осталась так называемая книга пророчеств, состоящая из одной главы.

Приметы дня:

По сегодняшней погоде судили о предстоящем сенокосе.

Если ветер переменится с юго-восточного на юго-западный – погода испортится.

Если небо ясное – значит, будет мороз; тусклое – оттепель.

Если скотина бодается – жди метель.

Коровы нос из яслей кажут – к перемене погоды.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Валентин, Константин, Александр, Сергей, Игнатий, Герасим, Петр, Иларион, Вениамин.

