2 июля – день Зосимы. Жарко? Так и должно быть

2 июля, говорили в народе, — самый жаркий день в году. Начинал созревать хлеб. Косили сено и заготавливали его на зиму. «Хозяйничали» и пчёлы — стартовал медоносный сезон. К слову, этих насекомых наши предки очень уважали, потому как считали их угодниками Божьими. Почему? Ответ прост: пчёлы дают человеку воск, из которого производят свечи.

Церковь же нынче чтит память святого Зосима, который родился в 89 году в городе Фракия. В то время христианская вера только начинала зарождаться. Сам юноша сразу решил посвятить себя Богу и стать христианином. Вскоре его мечта осуществляется. Когда Зосиме стало известно о преследованиях последователей христианской веры, он оставляет военную службу, принимает крещение и всю свою жизнь посвящает совершению добрых дел, молитвам. Вскоре об этом стало известно правителю Домициану, который отправил Зосима на суд. Зосим оказался непреклонным и не пожелал отречься от своей веры, чтобы принести жертву языческим богам. Поэтому, его подвергли большому количеству пыток, которые Зосим снес, не проронив ни слова. После этого его заключили в темницу и обезглавили спустя некоторое время.

Приметы на 2 июля связаны не столько с погодой, сколько с жизнью как таковой:

Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают – только грешников.

Сонные пчелы – к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях – к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) – к жаркой погоде.

После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях.

В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед.

Разорить в этот день дикое осиное гнездо – грех.

Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел – к неожиданному богатству.

Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек – будут водиться деньги.

Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом.

Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать – успокойтесь, скоро все пройдет.

Если 2 июля начать строить дом – он будет долго стоять.

Тот, кто родился в этот день – вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах. Узнайте больше: 30 июня – День святого Мануила. Нечистой силы берегитесь! Именины сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

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