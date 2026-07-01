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2 июля – день Зосимы. Жарко? Так и должно быть

2 июля – день Зосимы. Жарко? Так и должно быть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:00 01.07.2026

2 июля, говорили в народе, — самый жаркий день в году. Начинал созревать хлеб. Косили сено и заготавливали его на зиму. «Хозяйничали» и пчёлы — стартовал медоносный сезон. К слову, этих насекомых наши предки очень уважали, потому как считали их угодниками Божьими. Почему? Ответ прост: пчёлы дают человеку воск, из которого производят свечи.

Церковь же нынче чтит память святого Зосима, который родился в 89 году в городе Фракия. В то время христианская вера только начинала зарождаться. Сам юноша сразу решил посвятить себя Богу и стать христианином. Вскоре его мечта осуществляется. Когда Зосиме стало известно о преследованиях последователей христианской веры, он оставляет военную службу, принимает крещение и всю свою жизнь посвящает совершению добрых дел, молитвам. Вскоре об этом стало известно правителю Домициану, который отправил Зосима на суд. Зосим оказался непреклонным и не пожелал отречься от своей веры, чтобы принести жертву языческим богам. Поэтому, его подвергли большому количеству пыток, которые Зосим снес, не проронив ни слова. После этого его заключили в темницу и обезглавили спустя некоторое время.

Приметы на 2 июля связаны не столько с погодой, сколько с жизнью как таковой:

  • Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают – только грешников.
  • Сонные пчелы – к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях – к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) – к жаркой погоде.
  • После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях.
  • В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед.
  • Разорить в этот день дикое осиное гнездо – грех.
  • Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел – к неожиданному богатству.
  • Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек – будут водиться деньги.
  • Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом.
  • Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать – успокойтесь, скоро все пройдет.
  • Если 2 июля начать строить дом – он будет долго стоять.
  • Тот, кто родился в этот день – вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах.
Узнайте больше:  30 июня – День святого Мануила. Нечистой силы берегитесь!

Именины сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

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