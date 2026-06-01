2 июня – День Фалалея-Огуречника (Леонтия). Время высаживать огурцы!

День Фалалея также именовали — Фалалей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый… 2 июня, считали в народе, — самое благоприятное время для посадки огурцов в открытый грунт. Как правило, сутки были исключительно теплыми и люди молились богам, прося их послать обильные дожди, чтобы затем собрать богатый урожай. А сеяли огурцы в тайне от соседей! Первый же выросший овощ закапывали в огороде, принося в «жертву» святым — верили, что в этом случае огурцов вырастет много.

Церковь же нынче чтит память мучеников Астерия, Александра и Фалалея, жизнь которых датирована 284 годом. Эти люди пострадали за веру во Христа – их подвергли жестоким пыткам и убили, отрубив голову. Кстати, самому младшему Фалалею в это время было 18 лет.

Кроме того, 2 июня отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. Событие произошло в 1431 году.