2 июня – День Фалалея-Огуречника (Леонтия). Время высаживать огурцы!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 01.06.2026

День Фалалея также именовали — Фалалей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый… 2 июня, считали в народе, — самое благоприятное время для посадки огурцов в открытый грунт. Как правило, сутки были исключительно теплыми и люди молились богам, прося их послать обильные дожди, чтобы затем собрать богатый урожай. А сеяли огурцы в тайне от соседей! Первый же выросший овощ закапывали в огороде, принося в «жертву» святым — верили, что в этом случае огурцов вырастет много.

Церковь же нынче чтит память мучеников Астерия, Александра и Фалалея, жизнь которых датирована 284 годом. Эти люди пострадали за веру во Христа – их подвергли жестоким пыткам и убили, отрубив голову. Кстати, самому младшему Фалалею в это время было 18 лет.

Кроме того, 2 июня отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. Событие произошло в 1431 году.

Приметы на день сегодняшний таковы:

  • Если дождь идет – все лето солнечным будет.
  • Дождь 2 июня – снегопады начнутся в декабре.
  • На елках много шишек?  Будет хороший урожай огурцов и крыжовника.
  • Если вечером большая роса – следующий день будет солнечным.
  • Утки непрерывно плещутся и ныряют – к дождю.
  • Радуга утром – жди дождя.
  • Высокие облака медленно плывут по небу – к хорошей погоде.
  • Солнце зашло в тучу – к ненастью.
  • Вечером душно и тепло? К дождю.
  • Цветки звездчатки не раскрылись до 9 часов утра – днем будет дождь.
Именины сегодня отмечают: Владимир, Александр, Иван, Алексей, Никита, Тимофей.
