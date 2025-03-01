2 марта — День Фёдора Тирона. Зима уходить не хочет

В День Фёдора Тирона, примечали в народе, мороз ударяет всегда. Ну ни как зима не хочет уступать бразды правления весне, уже пришедшей календарно. При этом 2 марта считали летоуказателем и определяли погоду на период с июня по август. А ещё в эти сутки впервые за последние три месяца на небе появлялись кучевые облака.

Погодные приметы таковы:

Туман с утра – май будет холодным.

С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.

Черные кучевые облака утром – первый дождь будет в марте.

Птицы возвращаются из теплых краев – жди раннюю весну.

Если с первых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, верить нечего.

Что же касается Фёдора Тирона, который покровительствует сегодняшнему дню. Жил он во время великого гонения на христиан при императоре Максимилиане (около 305 года). Известен тем, что был активным борцом за христианскую веру: сжёг капище богини Кибелы и рьяно боролся с языческими богами. За что и пострадал — был приговорён к сожжению и сам взошёл на костёр.

Фёдору Тирону в народе молились об отыскании украденных вещей и пропавших без вести людей. А ещё предки наши считали, что защищает великомученик дом от воров. На Руси ему, правда, помощника приписали — духа, живущего за печкой. Звали его Воструха и верили, что улавливает он любой шорох и предупреждает хозяев о непрошенных гостях. Пользовался дух у людей уважением, его старательно благодарили за содействие. Кормили-поили вкусно: подавали пирожки, сахар, молочко.

Именины же сегодня отмечают: Гермоген (Ермоген), Карл, Мариамна (Маримьяна, Марианна), Маркиан, Мина, Папий, Порфирий, Роман, Фёдор (Феодор Тирон), Феодосий.

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