2 мая — День Ивана Ветхопещерника, Иван Воин

2 мая — по обычаю в день Ивана Ветхопещерника сельские ткачихи «весну в новину одевали», потому что 2 мая «весна красуется, себя показывает». Женщины, с сотканными в этом году холстами выходили в поле, кланялись на все четыре стороны и, обращаясь на восток, молвили: «Вот тебе матушка-весна, новая новинка!». Сотканные холсты развешивали на тронутых зеленью кустах и раскладывали на молодой траве, клали на холст пирог и уходили. Верили, что за такие подарки матушка-весна позаботится об урожае льна, ржи и конопли. Считалось, что во время обряда холсты наполнялись силой первой зелени и весенней воды. Наши предки верили, что сила красного солнца передастся и всему человеческому роду.

Готовя к ярмарке, прогретые и проветренные холсты сворачивали в «новины» ‒ своеобразные трубки больших размеров. Если на ярмарке хорошо распродали холсты, то перед иконой Иоанна Ветхопещерника ставили свечу в надежде, что хлеб в изобилии уродится так же, как конопля и лен.

2 мая: приметы и поверья

Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным.

Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца.

Береза раньше клена распустилась – к засушливому лету.

Дикие утки гнезда обустраивают недалеко от воды – лето может быть засушливым.

Если к этому дню прилетели ласточки, журавли и жаворонки, то похолодания не предвидится.

Сон с 1 на 2 мая может исполниться в течение 7-10 дней.

Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинками – это сулило богатый урожай.

Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семёна, Дмитрия

Православная церковь 2 мая почитает Иоанна Ветхопещерника

Монаха, христианского подвижника и пресвитера. Иоанн жил в VIII веке. В молодые годы совершил паломничество в Иерусалим, а потом поселился в Лавре преподобного Харитона. Ещё одно название этого монастыря – Ветхая лавра, т.е. старшая из палестинских обителей. Находилась лавра около Мертвого моря, недалеко от Вифлеема. Живя в монастыре, Иоанн достиг высокого духовного совершенства, со временем был рукоположен в священнический сан.

Ещё 2 мая вспоминают святого мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке. Во время гонений на христиан он служил в войске Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях. Несмотря на это, он всячески содействовал христианам, способствуя побегам или предупреждая об очередной облаве. Он посещал единоверцев, заточенных в темницу. Святой был благосклонен не только к христианам, но и ко всем нуждающимся: утешал скорбящих, посещал больных.

Узнав о поддержке, которую Иоанн Воин оказывает христианам, император приказал заключить его в темницу, где мужчина находился в ожидании казни. Когда в 361 году Юлиан Отступник погиб во время сражения с персами, Иоанна отпустили из-под стражи.

Святой скончался в глубокой старости. Точная дата его смерти неизвестна. По преданию, явившись к благочестивой женщине, он указал место своего погребения, после чего его мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова, находящуюся в Константинополе. Мощи Иоанна Воина являются чудотворными.

Также в этот день, 2 мая празднуют:

Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day)

День памяти блаженной Матроны Московской

Всемирный день пароля (World Password Day)

День весенних акварелей

Всемирный день тунца (World Tuna Day)

День садовода в Ульяновской области

Международный день осведомлённости о цинге (International Scurvy Awareness Day)

День брата и сестры (National Brothers And Sisters Day) — США

День разума (National Day of Reason) — США

2 мая — День трюфелей (National Truffle Day) — США

День учителя — Бутан • День учителя — Иран

День образования — Индонезия

2 мая — День Мадрида — Испания

День игры на гавайской гитаре (National Play Your Ukulele Day) — США

День святого Бориса — Болгария

2 мая — День флага, День польской диаспоры — Польша

Праздник Кутаисоба (День Кутаиси) — Грузия

День молитвы (National Day of Prayer) — США

