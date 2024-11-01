2 ноября – день Артемия. Волки, говорят, рядом...

Подготовка к зиме — главная задача, которую наши предки решали 2 ноября. Хозяйки квасили капусту на зиму, делали съестные припасы, прятали их в подвалах. Мужчины тоже заботились об охране дома от разных напастей. Те, кто живет недалеко от леса знают, какую опасность для людей и домашнего хозяйства представляют волки. В суровые зимние морозы от бескормицы зубастые хищники пасутся недалеко от человеческих жилищ, нередко нападая на скот, а то и на самих хозяев. Чтобы избежать этого, именно в Артемьев день люди укрепляли заборы и ограды, защищая усадьбу от диких зверей. С волками, к слову, связано много примет, приуроченных к этому дню:

Лиственница иглы сбросила – скоро снег выпадет и больше не растает.

Деревья в инее – к неурожайному году.

Волки воют вдали – к голоду весь год, а также к скорым холодам.

Волки собираются в стаи и рыщут по лесу – к лютым морозам.

Если волки совсем близко – священнику или звонарю надо звонить в колокол. Существует поверье, что эти хищники не переносят колокольный звон. Кроме того, хозяину вечером перед сном надо было обойти двор вокруг, звоня в небольшой колокольчик – чтоб волки к дому не подошли.

Тех, кто родился в этот день, защищает Мать-Волчица – мифическое существо, покровительница всех волков.

Волк дорогу перебежал – к счастью. Если уж злой и голодный хищник не тронул, то и неприятности стороной обойдут.

Если к этому дню забор вокруг дома крепкий и прочный – весь год богато жить. Считалось, что через дырки в заборе утекает все богатство и счастье.

Церковь же нынче чествует святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известен как христианский святой. Предание гласит, что сам Артемий изначально был военачальником во время правления императора Константина Великого. Усердной службой он заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен. Антиохийская диакониса Ариста перевезла тело Артемия в Константинополь, где его похоронили на территории храма Иоанна Предтечи. В 1073 году частица мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день. На Руси Артемию часто молились об избавлении от случайной гибели, считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников.

Именины сегодня отмечают: Павел, Леонид, Герасим, Герман, Николай, Петр, Иван, Александр, Артемий, Федор.

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