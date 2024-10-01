2 октября – день Трофима и Зосимы. Улья в погреб ставь, да праздник меда правь

У этого дня в старину было множество наименований — Федор, Трофимов день, Лакомый стол, день Трофима, Зосима, Заступник пчел, День выбора невест и женихов, Трофимовские вечерки, День Пчельников, Начало Пчелиной Девятины. Главным же событием 2 октября считалось начало сбора урожая мёда. Кроме того, полагалось в течение следующих девяти дней подготовить ульи к будущей зиме. Говорили: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь». Бытовала также традиция: утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой, ведь это лекарство от всех болезней: «Мол, с медком и любую болезнь проглотишь».

А ещё 2 октября наши предки устраивали посиделки — Трофимовские вечерки, на которых девушки и парни выбирали друг друга: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним». На такие посиделки парни приходили с медом и угощали девушек. Верили, что святой Трофим помогает искать женихов заневестившимся девушкам. К слову, верили, что если пристально посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.

В это время угощали соседей, друзей, родню: пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед. Оттого этот день, да и всю пчелиную девятину, назвали Лакомым столом.

Церковь же нынче чтит память Зосима и Трофима.

Зосим жил примерно в IV веке в одном городе, где было распространено язычество. Однако впоследствии, поверив в Бога, он удалился в пустыню, где соседствовал с самыми опасными животными. Однажды Зосиму повстречал правитель Киликии и решил узнать, как ему удается укрощать животных. На это Зосим сказал, что в этом ему помогает веры, а правитель, который был язычником, распорядился предать Зосиму различным мучениям, заставляя его отречься от Бога. Однако появился большой лев, который заставил отпустить Зосиму. Но после этого праведник тут же скончался.

Трофим также пострадал за веру примерно в III веке. В Антиохии проводился языческий праздник, во время которого Трофим вместе со своим другом Саватием стали просить Господа образумить людей. За это из схватили, подвергли пыткам и казнили.

Приметы дня:

Гуще сыплет лист – велит улья с пасеки убирать.

Улья в погреб ставь – праздник меда правь.

В пчелиную девятину девять дней кряду и нищий ложку меда съест.

Пчелы осенью плотнее леток залепляют – на холодную зиму.

К теплой зиме леток открытым оставляют.

Ветер с юга – хороший урожай озимых на будущий год.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Алексей, Мария, Игорь, Макар, Трофим, Давид, Федор, Константин, Николай.

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