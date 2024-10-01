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2 октября – день Трофима и Зосимы. Улья в погреб ставь, да праздник меда правь
фото: pikist.com

2 октября – день Трофима и Зосимы. Улья в погреб ставь, да праздник меда правь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:21 01.10.2024

У этого дня в старину было множество наименований — Федор, Трофимов день, Лакомый стол, день Трофима, Зосима, Заступник пчел, День выбора невест и женихов, Трофимовские вечерки, День Пчельников, Начало Пчелиной Девятины. Главным же событием 2 октября считалось начало сбора урожая мёда. Кроме того, полагалось в течение следующих девяти дней подготовить ульи к будущей зиме. Говорили: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь». Бытовала также традиция: утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой, ведь это лекарство от всех болезней: «Мол, с медком и любую болезнь проглотишь».

А ещё 2 октября наши предки устраивали посиделки — Трофимовские вечерки, на которых девушки и парни выбирали друг друга: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним». На такие посиделки парни приходили с медом и угощали девушек. Верили, что святой Трофим помогает искать женихов заневестившимся девушкам. К слову, верили, что если пристально посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.

В это время угощали соседей, друзей, родню: пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед. Оттого этот день, да и всю пчелиную девятину, назвали Лакомым столом.

Церковь же нынче чтит память Зосима и Трофима.

  • Зосим жил примерно в IV веке в одном городе, где было распространено язычество. Однако впоследствии, поверив в Бога, он удалился в пустыню, где соседствовал с самыми опасными животными. Однажды Зосиму повстречал правитель Киликии и решил узнать, как ему удается укрощать животных. На это Зосим сказал, что в этом ему помогает веры, а правитель, который был язычником, распорядился предать Зосиму различным мучениям, заставляя его отречься от Бога. Однако появился большой лев, который заставил отпустить Зосиму. Но после этого праведник тут же скончался.
  • Трофим также пострадал за веру примерно в III веке. В Антиохии проводился языческий праздник, во время которого Трофим вместе со своим другом Саватием стали просить Господа образумить людей. За это из схватили, подвергли пыткам и казнили.
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Приметы дня:

  • Гуще сыплет лист – велит улья с пасеки убирать.
  • Улья в погреб ставь – праздник меда правь.
  •  В пчелиную девятину девять дней кряду и нищий ложку меда съест.
  •  Пчелы осенью плотнее леток залепляют – на холодную зиму.
  •  К теплой зиме леток открытым оставляют.
  •  Ветер с юга – хороший урожай озимых на будущий год.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Алексей, Мария, Игорь, Макар, Трофим, Давид, Федор, Константин, Николай.

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