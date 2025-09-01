Прямо сейчас:
2 сентября – Самойлин день. У вас есть огород? Свёклу нужно собрать

2 сентября

2 сентября в народе посвящали трудам и заботам. В основном, работали на огородах, собирая свёклу.  И работа эта была весьма непростой. Правда, озадачивали ею исключительно девушек. Те же,  чтобы облегчить свою участь, утешали себя тем, что такая работа придает здоровье и силу. Чем усерднее земле кланяешься – тем скорее ей понравишься, тем краше будет тело, румяней – лицо, жизнь станет привольной, а стол – изобильным.  В старину свекла считалась одним из основных продуктов питания. Из нее готовили множество вкусных и полезных блюд: борщ, щи, свекольник, ботвинью (окрошку с зеленью свеклы). Корнеплод запекали в печи, использовали в качестве начинок для пирогов, варили из нее целебные отвары и настои, сила которых известна и по сей день.

Церковь же нынче чтит память пророка Самуила («услышанного Богом»). По легенде, Самуил появился на свет в то время, когда люди поклонялись идолам. Задачей Самуила было наставление народа на путь истинный. Сделать это было достаточно сложно, поскольку в то время у власти находился первосвященник Илия, и моральное разложение людей в Израиле достигло апогея. Совсем скоро на израильтян напали племена филистимлян, который захватили известнейшую святыню – Ковчег Нового Завета. Но Самуил тут же призвал соплеменников к покаянию, нашел слова для того, чтобы вдохновить их бороться за свою свободу. Считается, что именно после этого началось возрождение народа. Этому в значительной мере способствовали так называемые «пророческие сомны» Самуила, которые позволяли пробудить в людях патриотизм. Совсем скоро Самуил стал верховным судьей и правил очень мудро. Однако, когда он постарел, люди испугались, что после смерти Самуила снова начнется анархия. Именно поэтому, они обратились к Самуилу с просьбой назначить правителя, который станет его преемником. Самуил помолился Богу, и тот велел сделать так, как просят люди, но предупредил, что это повлечет за собой несчастья. Тогда Самуил назначил своим преемником Саула, тайно помазав на царство Давида.

Приметы дня:

  • Высокие облака – к ясной погоде. Низкие облака – к ненастью.
  • Рябина хорошо уродилась – овса много будет.
  • Если что-то в этот день загадать, запланировать на будущее – все обязательно сбудется!
  • Все, что сделаешь с добрым сердцем и хорошим настроением, обязательно пойдет на пользу.
  • С кем в этот день познакомишься, тот потом и навредит. Исключения составляют знакомства молодых девушек с холостыми парнями.
  • Расчесаться с утра деревянным гребнем – к деньгам.
  • Тот, кто родился в этот день, будет красив и любвеобилен.
  • Журавли высоко летят – осень теплой будет.

Именины сегодня отмечают: Иван, Максим, Владимир, Федор, Николай, Самуил, Александр, Лев, Степан, Тимофей.

