2 января – День Иоанна Кронштадского и Игнатия Богоносца. О доме своём позаботьтесь

В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Кроме того — разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы.

Церковь же нынче почитает память Иоанна Кронштадского – православного святого, который жил в XIX веке. Также в этот день молятся Святому Игнатию Богоносцу. В честь этих святых в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы.

Кроме того, в старину в этот день ходили вокруг села с иконами, чтобы уберечь дома от зла, неурожая, голода и прочих бед. А чтобы защитить свой дом, кланялись ему в пояс. Такое же почтение в этот день оказывали и прочим помещениям во дворе: амбарам, постройкам для животных, хранения домашней и сельскохозяйственной утвари. Дому придавалось большое значение, здесь человек появлялся на свет, рос. Дом хранил все семейные традиции.

Приметы дня:

  • Существует давняя традиция в этот день стряхивать снег с деревьев и кустарников. Чем больше снега стряхнешь – тем больше урожая получишь летом и осенью! Особое внимание уделялось яблоням. 2 января считался «яблочным днем».
  • Иней на деревьях – к ясной погоде.
  • Звездное небо предвещало урожайный год.
  • Синицы громко щебечут – к затяжной стуже.
  • Какая погода на Иоанна Кронштадского, таким будет и август. Если на улице ясно и морозно, конец лета будет жарким, если слякоть, дождь или вьюга – холодным и ненастным.
  • Тем, кто родился в этот день, в качестве талисмана рекомендуется носить украшения с турмалином. Этот камень способен защитить от любой беды, уберечь от сглаза и порчи, подарить здоровье и долголетие.
И ещё: 2 января продолжался Рождественский пост. И если 1 января допускалась пища с растительным маслом, то в этот день церковь рекомендует придерживаться сухоедения. То есть, употреблять в пищу только сырые овощи и фрукты.

Именины сегодня отмечают: Иван, Игнатий, Даниил.

