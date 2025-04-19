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Новости Республики
20 апреля - Акулинин день. Стоит опасаться русалок
иллюстрация: pxhere.com

20 апреля — Акулинин день. Стоит опасаться русалок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:49 19.04.2025

В Акулинин день, считали в народе, ни в коем случае нельзя выглядывать из окна. А вот гулять и наблюдать за природой старались как можно больше. А ещё 20 апреля проводили обряды, посвящённые русалкам. Женщины их задабривали, прося хранить мужчин и детей от всяких бед-приключений. Также просили о том, чтобы в семьях не было утопленников.

В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить людям. В русалок превращались девушки, умершие перед свадьбой, самоубийцы или задушенные во сне матерями.

К слову, на Руси были уверены, что русалки, живя в водоёмах, частенько выходят на сушу. И их можно встретить в огородах, около бань и в овинах. Говорили, что эти существа в светлое время суток превращаются в кувшинки, спасаясь таким образом от солнца. А ночью они обретают людской облик, играют и водя хороводы на берегу. Именно поэтому считалось, что человек, срывая кувшинку, убивает русалку.

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Церковь же нынче чтит  память мучеников Акулины и Руфина, которые силой своей веры обратили в христианство 200 римских воинов.

Что касается погодных примет, то:

  • Сильный и «долгоиграющий» дождь  к плохому урожаю калины и яровых.
  • В небе много звезд? К богатому урожаю лесных ягод и грибов.
  • Утренний мороз, который проходит с рассветом – будет много гречихи и хлеба.
  • Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.
Именины сегодня отмечают:  Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.
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