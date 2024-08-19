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фото: pikist.com

20 августа – День Марины-Пимены. Аисты в тёплые края готовятся лететь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:37 19.08.2024

С 20 августа за малиной в лес больше не ходят, а лето делает решительный поворот к осени. В этот день начинают сеять озимые, потому как завершается пора летних гроз.

Особое внимание 20 августа уделяют аистам. Они в это время готовятся к отлету в теплые края. Русский народ всегда любил этих замечательных птиц, считая их символом материнства, домашнего очага и семейного счастья. До сих пор жива в народе присказка, что маленьких детей приносит аист. А произошла она от старинной легенды, согласно которой души нерожденных детей живут в болотах и в лесных чащах – местах, где охотятся аисты. Мол, ловят они эти души и в клюве приносят новоиспеченным родителям!

А ещё 20 августа на столе обязательно должны быть пироги с малиновой начинкой – этим отмечали завершение жаркого периода года.

Церковь же нынче чтит преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный родился в XI веке и с детства был подвержен различным хворям, будучи очень слабым ребенком. Однажды Пимен стал просить родителей отвести его в Киево-Печерскую лавру. Отец и мать послушали своего сына и, придя в обитель, стали горячо молиться о том, чтобы Пимен выздоровел. Однако сам же Пимен просил Бога продлить его страдания и решил постричься в иночество. В предании говорится о том, что постриг совершили ангелы, и когда несколько обитателей монастыря пришли навстречу Пимену, то нашли его в монашеских одеждах. Долгие годы преподобный болел, но однажды, несмотря на это, смог сам исцелить человека с тяжелым недугом, взяв с него обещание служить ему до самой смерти. Монах был достаточно ленив, и вскоре его снова поразила тяжелая хворь. Пимен вновь излечил человека, дав ему аналогичное наставление. Выздоровел сам Пимен за три дня до своей смерти. Это помогло ему завершить все свои дела и проститься с родственниками.

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Приметы дня:

  • Наступила Марина – не ищи в лесу малины.
  • Аисты в теплые края улетают – к ранней и холодной осени.
  • В паутине не видно пауков – погода скоро испортится.
  • Пена на воде в реках – к дождю.
  • Алый рассвет – к дождю.
  • Мало облаков на небе – к жаркому дню.
  • Облака выстилаются на горизонте в одну линию – к дождю.
  • Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким.
  • Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице – к дождю.
  • Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню.
  • Луна в бледном кольце – к ветру и дождю.
  • Кольцо вокруг Луны алое – к ветреной, но сухой погоде.
  • Перед рассветом по воде стелется туман – к ясному дню.
  • Ветер дует с востока или с запада – к урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий.

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