20 декабря – День Амвросия. А Новый год на Руси — явление «новомодное»…

Это день в народе также именовали Амвросий, Нил Столбенский, Нил. И знаете, эти сутки начинали беспраздничный период. На Руси Новый год не отмечали, так что с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января). Наши предки говорили: «Пришел святой Амвросий, да праздники отбросил».

20 декабря молодые девушки усаживались за шитье одежды на будущий год. Перед тем как начать, они читали специальную молитву, в процессе тоже приговаривали.

Церковь же 20 декабря почитает память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. Именно Амвросий прославился своим умением составлять гимны. Его считают одним из четырех влиятельных епископов христианства. Причем, авторитет Амвросия был настолько силен, что епископ даже мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим, который никому больше не позволял себе указывать. Именно такие отношения государства и церкви стали прецедентом, который позволил определить развитие страны на долгие годы вперед.

Приметы дня:

Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей.

Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

Солнце находится в дымке – пурга будет.

Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Галактион, Павел, Сергей, Лев, Игнатий, Иван, Григорий, Антон, Петр.

P.S. Когда на Руси стали отмечать Новый год 1 января — здесь.

