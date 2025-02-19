Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 20 февраля — День Луки, волшебной лапчатки и леденцов
Новости Республики
20 февраля - День Луки, волшебной лапчатки и леденцов
фото: pxhere.com (автор: Daniel Rivero Horie)

20 февраля — День Луки, волшебной лапчатки и леденцов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:33 19.02.2025

Христиане 20 февраля отмечают День Луки Елландского. Этот греческий монах — основатель монастыря Осиос Лукас — славу в веках заслужил своим благочестием.

На Руси же День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Считалось, чем большую милостыню 20 февраля подашь, тем больше потом получишь. Выносили также несколько пирогов за порог:  таким образом кормили умерших родственников, так как эти сутки — поминальные. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещая их могилы. В народе говорили: «Живы родители – почитай, умерли – поминай».

Также день сегодняшний предки наши именовали Могущница. Название праздника пошло от травы с крестообразными листьями – лапчатки. Знающие уверяют: средства, приготовленные из этого растения 20 февраля для лечения и других потребностей, приобретают необыкновенную… буквально — волшебную… целебную силу.

Что же касается погодных примет, то:

  • Солнце на закате окрашивается в красный цвет — лето будет прохладным.
  • Ветер в полдень обещает хороший урожай зерновых культур в текущем году.
  • Гром гремит – будет плохой сенокос.
  • Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.
  • Начало на Луку таять с северной стороны — к теплому лету.
Узнайте больше:  В керченский штаб за три дня привезли 97 пострадавших от мазута птиц

Именины сегодня отмечают: Александр, Лука, Петр.

А ещё 20 февраля празднуем День леденцовых петушков! Тех самых… из детства… разноцветных… на палочках! Простенькая конфетка, любимая детьми да взрослыми, «родилась» несколько веков назад. В России леденцу уже 500 лет — соответствующие упоминания в летописях есть. Кстати, изначально это лакомство из жжёного сахара было и лекарством: использовали его как средство против кашля. Также «петушки» выступали в роли детских пустышек (пока кариес не начал наводить на людей ужас).

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x