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20 июня – День Святого Федота. Купаться!
иллюстрация: pikist.com

20 июня – День Святого Федота. Купаться!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:39 19.06.2026

В народе считали, что с 20 июня можно открывать купальный сезон. До Дня Федота, верили наши предки, делать этого нельзя, потому как водяные и русалки могут утащить под воду.  С 20 же числа Федот с серпом караулит около водоемов и отрезает волосы всем русалкам, которые пытаются напасть на христианина.

Церковь нынче чтит память мученика по имени Феодота Анкирского, жившего на территории города Анкира в III веке. Был он ярым проповедником веры Христовой. Смог обратить в христианство многих грешников. У Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни.  Она стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором. Кроме того, Феодот старался как можно чаще посещать узников в темницах и хоронил их после казни или смерти от болезней. Именно тогда 7 дев приняли мученическую смерть от рук гонителей. Одна из этих дев явилась к Феодоту во сне и повелела ему поднять тела дев со дна озера для того чтобы произвести их захоронение. Феодот выполнил просьбу, и в этом ему помог Господь. О Феодоте узнал император, который распорядился схватить старца и подвергнуть его многочисленным мучениям. После этого Феодот был казнен. Однако известно, что до последней секунды он не отрекался от веры и продолжал прославлять Иисуса Христа.

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Погодные приметы таковы:

  • Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
  • Ночь без росы – жди дождя.
  • Гром гремит 20 июня – к ненастью, которое продлится несколько дней. Если же гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.
  • Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.
  • Голуби в ясную погоду ищут укрытия – к скорому дождю.
  • Красные, огненные вспышки молнии предвещают ветры или бурю.
  • Коли дым от костра по земле стелется, клубится или глаза ест, а угли ярко тлеют – переменится погода на ненастную.
  • Воробышки в пыли купаются – быть ненастью.
  • С утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток – к дождю.
  • За ночь пауки свои сети расширили – день будет хороший.

Именины сегодня отмечают: Игнатий, Степан, Зинаида, Калерия, Мария, Анна, Валерия, Василий, Лукьян, Афанасий.

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