20 июня – День Святого Федота. Купаться!

В народе считали, что с 20 июня можно открывать купальный сезон. До Дня Федота, верили наши предки, делать этого нельзя, потому как водяные и русалки могут утащить под воду. С 20 же числа Федот с серпом караулит около водоемов и отрезает волосы всем русалкам, которые пытаются напасть на христианина.

Церковь нынче чтит память мученика по имени Феодота Анкирского, жившего на территории города Анкира в III веке. Был он ярым проповедником веры Христовой. Смог обратить в христианство многих грешников. У Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Она стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором. Кроме того, Феодот старался как можно чаще посещать узников в темницах и хоронил их после казни или смерти от болезней. Именно тогда 7 дев приняли мученическую смерть от рук гонителей. Одна из этих дев явилась к Феодоту во сне и повелела ему поднять тела дев со дна озера для того чтобы произвести их захоронение. Феодот выполнил просьбу, и в этом ему помог Господь. О Феодоте узнал император, который распорядился схватить старца и подвергнуть его многочисленным мучениям. После этого Феодот был казнен. Однако известно, что до последней секунды он не отрекался от веры и продолжал прославлять Иисуса Христа.

Погодные приметы таковы:

Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Ночь без росы – жди дождя.

Гром гремит 20 июня – к ненастью, которое продлится несколько дней. Если же гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.

Голуби в ясную погоду ищут укрытия – к скорому дождю.

Красные, огненные вспышки молнии предвещают ветры или бурю.

Коли дым от костра по земле стелется, клубится или глаза ест, а угли ярко тлеют – переменится погода на ненастную.

Воробышки в пыли купаются – быть ненастью.

С утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток – к дождю.

За ночь пауки свои сети расширили – день будет хороший.

Именины сегодня отмечают: Игнатий, Степан, Зинаида, Калерия, Мария, Анна, Валерия, Василий, Лукьян, Афанасий.

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