20 мая – Купальница и день Ивана Бражника. Обливаться!

В день Ивана Бражника, считали в народе, вода обладает уникальной целебной силой. Был обычай: ранним утром 20 мая выставляли ведра с колодезной водой на солнце, а днем ею обливались. Именно поэтому день также именовали Купальница.

Продолжались 20 мая посевные работы. Обращали внимание на «происхождение» саженцев и семян. Говорили, что украденные и чужие (привозные) семена уродятся лучше. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

А ещё день называли Купавница. В честь цветка, что распускается в этот период среди тихой воды, прячась от луговых цветов.

Церковь же нынче чтит память Святого Акакия. Родился в Каппадокии в семье христианского священника. При императоре Максимиане стал сотником Мартисийского полка. Во время гонений на христиан Акакий открыто исповедовал свою веру перед военачальником Фирмом. За это его отправили во Фракию, заключили под стражу и подвергли пыткам. Затем вместе с другими узниками-христианами Акакий был переведен в город Византий, где содержался под стражей. По приказу проконсула Фалькиана Акакий был усечён мечом в 303 году.

Что касается примет, то:

Дождливый день – сентябрь будет тёплым.

Хорошая погода 20 мая – нужно выходить на посевные работы, чтобы собрать богатый урожай.

У месяца рога вниз смотрят – к тёплой погоде.

Луна красного цвета? В ближайшее время пойдет дождь.

На закате 20 мая солнце окрашено в красный цвет, и размеры его больше, чем обычно – погода в ближайшее время испортится.

Разноцветные лучи на восходе солнца – погода изменится в худшую сторону.

На акации много нектара и пчел в утреннее время – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.

Именины 20 мая отмечают: Антон, Давид, Иван, Михаил, Степан, Иосиф, Фаддей.

