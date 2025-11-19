20 ноября – день Федора-Ледостава и иконы «Взыграние», которая чудеса творит

В народе примечали, что 20 ноября на реке лед уже окончательно замерзает. Рыбаки отправлялись на рыбалку, предварительно проверив все свои снасти.

Православная церковь 20 ноября почитает память святого Федота – одного из мучеников, которые пострадали за веру во Христа (всего их было около 30 человек). Именно Федот вместе со своими товарищами открыто проповедовал христианство, несмотря на то, что язычники принуждали его отречься от своей веры. В результате, Федот был арестован и казнен.

Ещё 20 ноября отмечается день почитания одной из самых необычных икон Божьей Матери с Младенцем «Взыграние». Она уникальна, прежде всего, тем, что это единственный образ, где Младенец Христос изображен в движении. Икона представляет собой древний список с аналогичного византийского образа. Она является чудотворной. Прежде всего, она известна тем, что ей полезно молиться при бесплодии. Множество женщин со всей России благодаря этому лику Богородицы стали счастливыми матерями долгожданных сыновей и дочерей.

«Взыграние» считается «женской» иконой. Рядом с ней находят утешение не только бездетные пары, но и беременные, а также женщины, уже имеющие детей. Часто благодаря молитвам матери тяжело больные дети чудесным образом выздоравливали. Кроме того, верующие женщины, ожидающие ребенка, часто перед самыми родами заказывают молебен перед иконой «Взыграние». Считается, что в таком случае малыш благополучно появится на свет и вырастет крепким и здоровым. День памяти иконы в русском народном сознании считался торжеством материнской любви. Наверное, в связи с этим с давних времен в этот день особый почет и уважение оказывались будущим и настоящим матерям. С ними было связано много примет и обрядов, приуроченных к дате 20 ноября.

Приметы дня:

Если женщина ожидает ребенка, она должна в этот день быть особенно кроткой и доброжелательной, провести время в молитве, в раздумьях о здоровье и благополучии будущего чада, чтобы он появился на свет легко и вырос счастливым.

Все, о чем 20 ноября подумает беременная женщина, передастся и малышу. Поэтому думать следует только о хорошем!

Если молодая девушка или беременная женщина перекусила на ходу – ее ребенок будет громко кричать по ночам.

Вязать в этот день – плохая примета. Зато можно прясть и ткать.

Если будущая мама 20 ноября долго спит и ленится, то и ребенок родится лежебокой.

Выпало много снега – хорошо рожь уродится. Кроме того, эта примета обещает большое половодье, и, следовательно, много травы на лугах и пастбищах.

Галки беспокойно кричат – на следующий день пойдет снег.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Александр, Богдан, Федор, Михаил, Валерий, Федот, Евгений, Елизавета, Алексей.

