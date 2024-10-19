20 октября – день Сергея Зимнего. Не забудьте про молоко, но кислое, и про платок

20 октября крестьяне чётко соблюдали две традиции:

утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать.

печь полагалось растопить самому младшему членную семьи – верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.

Кроме того, 20 октября женщинам полагалось надевать на голову новый платок – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Церковь же нынче почитает память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли – Сергий полностью покорился своему настоятелю. Поэтому, и получил прозвище «Послушливый». Также молятся святому Сергию Муромскому или Вологодскому, который, согласно историческим данным, жил на территории Греции, но пришел в Россию для того чтобы стать учеником самого Сергия Радонежского, будучи наслышанным о его духовных подвигах. Спустя некоторое время он отправляется на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий Муромский переживает большое количество соблазнов. Постепенно вокруг него начинают собираться паломники, в результате чего образуется Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.

Приметы дня:

С этого дня, по народным поверьям, начинается зима.

Если снег выпадает, когда на деревьях еще остались листочки – значит, он очень быстро растает.

Если земля в этот день покроется снегом – значит, с 22 ноября наступит настоящая зима.

Если в это время стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели.

Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом.

Именины сегодня отмечают: Николай, Марк, Сергей, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

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