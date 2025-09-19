20 сентября — Луков день. Убираем лучок с огородов

Почему Луков день? Потому что крестьяне заканчивали убирать лук с огородов. Плюс к этому церковь нынче почитает память святого апостола-евангелиста Луки.

Что касается лука как такового: в русской кухне этот овощ всегда занимал особое место. Даже в самые голодные годы место для головки репчатого лука всегда находилось на крестьянском столе. Лук – излюбленная приправа для супов, щей, окрошки, вторых блюд, начинок для пирогов и пирожков. Почитался он и как лекарственное растение. И, действительно, польза этого овоща при борьбе с простудой и вирусными инфекциями неоценима и по сей день. «Лук – от семи недуг», – говорили наши предки.

Широко использовался лук в магии. У деревенских знахарей этот овощ был неизменным атрибутом при наведении и снятии некоторых видов порчи, изготовления оберегов, защиты от ночных кошмаров и лечении бессонницы.

Приметы дня:

Белые облака на небе – к ненастью.

Черные тучи – к дождю.

Журавли летят высоко и медленно – к ненастной, дождливой осени.

Шишки на елках растут низко – к скорым морозам. Если они растут высоко, морозы ударят ближе к концу зимы.

Есть лук нового урожая до Лукового дня нельзя, иначе он в закромах высохнет.

Много шелухи на луковице – к морозной зиме.

Если развесить в этот день луковицы по углам дома, воздух будет чистым.

Съесть сегодня лук – избавиться от мук (болезней).

Если 20 сентября надеть венки из лука домашним животным, то они весь год не будут болеть.

В этот день девушки молились святому Луке, чтобы он им послал длинные косы.

Если перед сном последним в дом войдет мужчина – вся семья на весь год будет избавлена от болезней.

Брать и давать взаймы деньги и хлеб – к неприятностям.

Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить куклы – иначе они в замужестве будут бесплодными.

Сватовство в этот день сулит неудачный исход дела.

Именины сегодня отмечают: Николай, Александр, Иван, Лев, Евгений, Михаил, Степан, Василий, Макар, Григорий.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 120