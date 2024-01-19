20 января – День Иоанна Крестителя. Есть к кому свататься?

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он же занимался тем, что совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы.

Отметим также, что с праздника Крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в пище. Кроме того, в этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем.

Приметы дня:

Туман над водой – к хорошему урожаю хлеба.

Ясный день – к засухе.

Снег и ненастье – к урожаю.

Выпивать в этот день – на весь год сберечь себя от слез и печали. Но при этом старались соблюдать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».

Если перед застольем выпить немного святой воды – весь год будешь здоровым.

С каждым днем чувствуется приближение весны. День прибывает на куриный шажок.

Несмотря на мясоед, воздержание от скоромной пищи предписывалось по средам и пятницам.

Девушка перед сватовством или свадьбой в этот день непременно должна немножко выпить вина, чтобы семейная жизнь не прошла в слезах.

Мужчина на Иоанна решил посвататься – к удачному исходу дела.

Молодежные посиделки еще не отменялись, но парни и девушки уже приходили на них с работой (шитьем, прядением, починкой инвентаря и т.д.), в то время, как в период Святок вечерами только веселились.

Увидеть в этот день мышь в доме – к прибавлению в семействе.

Если в день Иоанна Предтечи крестить младенца, за его спиной, рядом с ангелом-хранителем будет стоять и сам святой.

Умереть в этот день некрещеным – к глубоким посмертным душевным страданиям.

У парня или девушки в этот день большой аппетит – тоскует любимая(ый).

Умыться на Иоанна – к обману.

Увидеть лебедя или дикого гуся (что большая редкость в январе) – к огромной радости и исполнению желаний.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Иван.