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20 января - День Иоанна Крестителя. Сватайтесь! Если есть к кому...

20 января — День Иоанна Крестителя. Сватайтесь! Если есть к кому…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:38 19.01.2025

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он же занимался тем, что совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы.

Отметим также, что с праздника Крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в пище. Кроме того, в этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем.

Приметы дня:

  • Туман над водой – к хорошему урожаю хлеба.
  • Ясный день – к засухе.
  • Снег и ненастье – к урожаю.
  • Выпивать в этот день – на весь год сберечь себя от слез и печали. Но при этом старались соблюдать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».
  • Если перед застольем выпить немного святой воды – весь год будешь здоровым.
  • С каждым днем чувствуется приближение весны. День прибывает на куриный шажок.
  • Несмотря на мясоед, воздержание от скоромной пищи предписывалось по средам и пятницам.
  • Девушка перед сватовством или свадьбой в этот день непременно должна немножко выпить вина, чтобы семейная жизнь не прошла в слезах.
  • Мужчина на Иоанна решил посвататься – к удачному исходу дела.
  • Молодежные посиделки еще не отменялись, но парни и девушки уже приходили на них с работой (шитьем, прядением, починкой инвентаря и т.д.), в то время, как в период Святок вечерами только веселились.
  • Увидеть в этот день мышь в доме – к прибавлению в семействе.
  • Если в день Иоанна Предтечи крестить младенца, за его спиной, рядом с ангелом-хранителем будет стоять и сам святой.
  • Умереть в этот день некрещеным – к глубоким посмертным душевным страданиям.
  • У парня или девушки в этот день большой аппетит – тоскует любимая(ый).
  • Умыться на Иоанна – к обману.
  • Увидеть лебедя или дикого гуся (что большая редкость в январе) – к огромной радости и исполнению желаний.
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Именины сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

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