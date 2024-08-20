21 августа – день Мирона Ветрогона. Если ветер поймаете, то загадывайте желания

Ветрогоном этот день именовали, потому как дули достаточно сильные ветры. Их представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных в цепи на краю земли. Раз в год, в Миронов день, они вырываются и бродят по миру, поднимая пыль столбом и наводя простуду на людей. Если один ветер устанет дуть – другой тут же занимает его место.

Но вихрь представлялся не только врагом, но и помощником. Особенно в колдовских делах. На мироновские ветры парни привораживали понравившихся девушек, а замужние женщины, чьи мужья находились далеко – передавали свою тоску. Для этого надо было встать на рассвете на хорошо обдуваемом перекрестке, произнести специальные заговоры, и уходить, не оглядываясь. Существовал также обычай гадания на ветер. Надо загадать желание и встать на перекресток. Если ветерок внезапно подул в лицо – задуманное вскоре сбудется. Если нет – придется подождать. Но некоторые колдуны наводили на ветер порчу или перекидывали чужие хвори. Поэтому в этот день гадать на перекресток отправлялись лишь отъявленные смельчаки.

А ещё в народе примечали, что погода 21 августа зачастую становилась по-настоящему осенней.

На Мирона ходили собирать в лес ежевику. Ягоду эту использовали как потогонное и противопростудное средство — ведь она содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники – получалось не только вкусно, но и полезно. Такой напиток повышает иммунитет.

Приметы дня:

Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.

Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно.

Дует южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Иней с утра – следующий год будет урожайным.

Северный ветер (сиверко) дует – к урожаю ржи и скорым холодам.

Новолуние в этот день – к перемене погоды.

Легкий, едва заметный холодок – к теплой осени. Сильная буря – к дождливому сентябрю.

Жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.

За окном дождливо – к ненастной осени.

В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме.

Много ягод – к морозной зиме.

Большой урожай рябины – к скорым заморозкам.

Именины сегодня отмечают: Моисей, Герман, Григорий, Иосиф, Николай, Федор, Мирон, Леонид, Емельян.

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