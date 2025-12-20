Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 21 декабря – День Потапия, день Анфисы. Начинайте рукодельничать
Новости Республики
21 декабря – День Потапия, день Анфисы. Начинайте рукодельничать

21 декабря – День Потапия, день Анфисы. Начинайте рукодельничать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:42 20.12.2025

Потап, Анфиса-рукодельница, Анфиса — ещё и так именовали этот день в народе.

Главным занятием дня сегодняшнего было рукоделие. Конечно же, им занимались девушки. Пряли же девушки в День Потапия потому, что требовалось подготовить приданое к свадьбе. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещали на подоле, рукавах, воротника – считали, что тогда бесы до человека не доберутся. На ритуальных одеждах часто вышивали ромбы, поскольку это были символы плодородия, которые также могли означать землю, женщину, растения. Предки верили в приметы о том, что такой орнамент приносит счастье в дом.

Сама вышивка тоже обладала волшебной силой, а потому, часто в ней зашифровывали различные слова и символы. Традиционная вышивка также включает в себя изображения птиц и зверей, что тоже связано с народными верованиями и попытками защититься от сглаза.

В церкви же чтили память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский, память которого почитается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 16 декабря

Приметы дня:

  • Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
  • Синицы ищут укрытие – жди метели.
  • Если человек родился в день Потапия, 21 декабря, то он будет немногословным и приветливым.
  • В качестве талисмана ему рекомендуется носить агат.
  • Вьюга началась – летом будет много осадков.
  • Снегопад предвещает дождливое лето.
  • Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.
  • Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.
Именины сегодня отмечают: Кирилл, Анфиса.
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.