Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 21 февраля — День Захария-серповидца. Не стоит никому завидовать!
Новости Республики
21 февраля - День Захария-серповидца. Не стоит никому завидовать!
фото: pxhere.com

21 февраля — День Захария-серповидца. Не стоит никому завидовать!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:44 20.02.2025

В День Захария-серповидца в народе отдают дань памяти одному из 12 малых пророков, в книге Неемии названному главою священнического рода. Прозвище «Серповидец» он получил, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

Погодные же приметы на сегодня таковы:

  • Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.
  • Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.
  • На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.
  • Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – потепление наступит в самое ближайшее время.
  • Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.
  • Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.
  • Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.
  • Сильная стужа – холодам конец.
  • Вокруг Луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна.
Узнайте больше:  Сергей Аксёнов подписал Республиканское соглашение между Правительством РК, профсоюзами и работодателями

А ещё наши предки считали, что 21 февраля нельзя никому завидовать — можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается. Также нельзя нынче пломбировать зубы и проводить хирургическое лечение.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x