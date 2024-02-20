21 февраля — День Захария-серповидца. Не вздумайте завидовать!

В День Захария-серповидца в народе отдают дань памяти одному из 12 малых пророков, в книге Неемии названному главою священнического рода. Прозвище «Серповидец» он получил, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.
Погодные же приметы на сегодня таковы:
- Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.
- Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.
- На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.
- Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – потепление наступит в самое ближайшее время.
- Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.
- Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.
- Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.
- Сильная стужа – холодам конец.
- Вокруг Луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна.
А ещё наши предки считали, что 21 февраля нельзя никому завидовать — можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается. Также нельзя нынче пломбировать зубы и проводить хирургическое лечение.
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