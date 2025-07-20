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21 июля – День Прокопия-жнеца и Жатвенник

21 июля – День Прокопия-жнеца и Жатвенник

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:09 20.07.2025

Почему Жатвенник? Потому что 21 июля начинали жать рожь. Предки наши верили, что на Прокопия на земле появляется краска «червец». Она возникает чудесным образом и попадается на глаза путникам в виде красного клубка. Если кто найдет червец – тот всю жизнь будет необыкновенно счастлив и богат. Но эта краска растительного происхождения – очень большая редкость, и найти ее удавалось лишь единицам.

А ещё в этот день начинали собирать чернику. Уже тогда знали, что эта ягодка обладает множеством буквально чудодейственных свойств: способна помочь при нарушениях зрения, ревматизме, болезнях пищеварения, подагре и т.д.

Главное же церковное событие 21 июля — верующие отмечают праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году. С иконой связано много божественных чудес. Бойцы, идущие под пули, к примеру, прятали на груди ее образ, и Божья Матерь на иконе отвращала от солдат смерть.

В этот же день христиане вспоминают деяния Прокопия великомученика, причисленного к лику святых за его мучения и смерть в страданиях. Прокопия преследовали за его святую веру в Христа, пытали, но он не отрекся от Иисуса. До крещения Прокопия звали Исаакий, но сам Христос дал ему то имя, под которым сегодня и знают святого.

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Приметы на 21 июля:

  • Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа, в день Ильи-Пророка.
  • Если крестьянин в этот день сено разгребает – его может гроза спалить.
  • Кто в Прокопьев день купается – тот водяного тревожит. А он может и отомстить, утащив горе-купальщика под воду!
  • Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили о погоде на август. Какая погода с утра – такой будет первая его половина, после полудня – вторая.

Именины сегодня отмечают: Александр, Анастасий, Даниэль, Дмитрий, Лоренс, Савва, Татьяна, Юстус.

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