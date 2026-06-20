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21 июня - Фёдор Колодезник. Летние грозы

21 июня — Фёдор Колодезник. Летние грозы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:42 20.06.2026

В народе считали: 21 июня — тот самый день, когда нужно определять, где копать колодец. Существовали даже «технологии», по которым это делали: накануне ночью в несколько мест на земле клали сковородки, а утром проверяли их. Если одна из сковородок покрывалась обильной влагой, то место под ней было идеальным для рытья колодезной шахты. Также место искали с помощью куриных яиц: их раскладывали по участку, а потом наблюдали какое из них самое мокрое.

Кроме того, Федоров день называли Навозницей  — существовала традиция удобрять незасеянные поля навозом. Делалось это для снабжения почвы полезными микроэлементами. Обычно использовали перепревший за год навоз, его вывозили на поля и густо рассыпали, а на следующий год землю вспахивали и засевали.

Церковь же нынче чтит память святого Феодора Стратилата, христианского мученика. Жил он  в 3-4 веках на территории современной Турции, родом был из Евхаита. Однажды он сумел умертвить большого змея, пожирающего жителей, после чего Феодора назначили военачальником. Поселившись в Гераклее, он обратил к христианству практически всех горожан. Когда правитель привез в город статуи языческих богов из драгоценных металлов, Феодор их раздробил и раздал малоимущим. За то его предали избиению и пыткам, а затем зарубили мечом.

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Что касается погодных примет. Стоит отметить, что  обычно с 21 июня начинался длинный период летних гроз. А ещё:

  • Утренняя гроза – плохая примета. Сено не успевали убрать, и оно намокало, портилось.
  • Грозовой день – плохой сенокос.
  • Роса 21 июня – будет хороший урожай конопли и льна.
Именины сегодня отмечают: Афра, Василий, Ефрем, Зосима, Иона, Константин, Маркиан, Мелания, Навкратий, Никандр, Павел, Фёдор, Феодосий, Феофан.
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