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фото: pikist.com

21 марта — Вербоносица. А ещё встречали жаворонков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:54 20.03.2024

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.

Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.

Что касается погодных примет:

  • Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.
  • Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.
  • Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.
  • Туман появился – к заморозкам.
  • Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.
  • Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.
  • Много воды вокруг – год будет урожайным.
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А ещё наши предки были уверены:

  • Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.
  • 21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.
  • Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Афанасий, Ерма, Дион, Иван, Феодосий, Лазарь, Феодорит.

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