21 марта — Вербоносица. А ещё встречали жаворонков

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.

Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.

Что касается погодных примет:

Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.

Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.

Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.

Туман появился – к заморозкам.

Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.

Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.

Много воды вокруг – год будет урожайным.

А ещё наши предки были уверены:

Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.

21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.

Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Афанасий, Ерма, Дион, Иван, Феодосий, Лазарь, Феодорит.