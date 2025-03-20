21 марта — Вербоносица. Зима отступила?

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.
Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.
Что касается погодных примет:
- Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.
- Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.
- Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.
- Туман появился – к заморозкам.
- Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.
- Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.
- Много воды вокруг – год будет урожайным.
А ещё наши предки были уверены:
- Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.
- 21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.
- Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.
Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Афанасий, Ерма, Дион, Иван,
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