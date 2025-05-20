21 мая — День Ивана Богослова. Пекли пироги, но не ели их

21 мая почитают память святого Иоанна Богослова. Он был призван Иисусом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Согласно легендам, евангелист и апостол видел множество чудес Христа, принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

Также Иоанн Богослов известен как автор Евангелия, а также Апокалипсиса – единственной пророческой книги Нового Завета.

Преставление Иоанна было чудесным. Он повелел одному из своих учеников закопать его живым, но через некоторое время выяснилось, что тела в могиле нет. Однако каждый год из могилы святого апостола выступал прах, обладавший целительной силой.

В народе же 21 мая пекли пироги — не ели, но выносили за околицу и раздавали прохожим. Считалось дурным знаком не встретить прохожего, и в этом случае, чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор.

Что касается погодных примет, связанных с Днём Ивана Богослова:

Хороший и ясный день — грибов будет мало. И, напротив, дождь днём — к хорошему «урожаю» грибов.

Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.

Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.

Листья дуба распустились? Можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.

Небо вечером окрасилось в красный цвет? Погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – к дождю.

Облака 21 мая плывут по направлению вверх – будет ясный день, и наоборот.

Тучи в одну кучу сбиваются – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Адриан, Арсений, Зосима, Иван (Иоанн Богослов), Милий, Пимен.

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