21 мая — нынче День Ивана Богослова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:16 20.05.2026

21 мая почитают память святого Иоанна Богослова. Он был призван Иисусом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Согласно легендам, евангелист и апостол видел множество чудес Христа, принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

Также Иоанн Богослов известен как автор Евангелия, а также Апокалипсиса – единственной пророческой книги Нового Завета.

Преставление Иоанна было чудесным. Он повелел одному из своих учеников закопать его живым, но через некоторое время выяснилось, что тела в могиле нет. Однако каждый год из могилы святого апостола выступал прах, обладавший целительной силой.

В народе же 21 мая пекли пироги — не ели, но выносили за околицу и раздавали прохожим. Считалось дурным знаком не встретить прохожего, и в этом случае, чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор.

Что касается погодных примет, связанных с Днём Ивана Богослова:

  • Хороший и ясный день — грибов будет мало. И, напротив, дождь днём — к хорошему «урожаю» грибов.
  • Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.
  • Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.
  • Листья дуба распустились?  Можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.
  • Небо вечером окрасилось в красный цвет? Погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – к дождю.
  • Облака 21 мая плывут по направлению вверх – будет ясный день, и наоборот.
  • Тучи в одну кучу сбиваются – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Адриан, Арсений, Зосима, Иван (Иоанн Богослов), Милий, Пимен.

