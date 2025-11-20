21 ноября – День Архангела Михаила. Угостите Домового

В народе примечали, что в эти дни устанавливалась достаточно тёплая погода. Поэтому их именовали — Михайловскими оттепелями. Вот только расслабляться не стоит! После дня Михаила морозы, как правило, идут на усиление.

21 ноября крестьяне, получив деньги за проданные товары, выплачивали зарплату работникам. Хозяйки обычно накрывали богатые столы. Проводились гулянья, пиры. На Михаила принято было угощаться домашним пивом, медом, пирогами из свежей муки, жареным мясом. Часто празднования затягивались вплоть до Филипповского поста.

Церковь нынче отмечает один из главных праздников – собор Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. Сам праздник был установлен в результате проведения Лаодикийского собора в IV веке. Сам выбор даты был связан с нумерологией. Так ноябрь является девятым месяцем от начала года, ведь ранее Новый год отмечался в марте. Он символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число, согласно Юлианскому календарю, является указанием на день, в который должен был произойти Собор небесных сил во время Страшного суда. Так как дороги в этот день обычно оттаивали, его также называли Михайловскими грязями.

Приметы дня:

Появился утром 21 ноября иней – зима будет снежной.

Утренний туман предвещает оттепель.

Если человек родился 21 ноября, то он будет отличным лекарем.

В качестве оберега ему рекомендуется носить талисман с гранатом.

Рассвело 21 ноября раньше, чем обычно – ожидай стужу в ближайшее время.

Практически нет шишек на хвойных деревьях – это сулит теплую зиму без мороза.

Много желудей на дубе – зима, скорее всего, будет мягкой и теплой.

Мокрый снег 21 ноября – весна дождливой будет.

Иней появился на деревьях – жди снегопада в ближайшие дни.

Ясный день 21 ноября – примета, что будут трескучие морозы.

Услышать в этот день церковные колокола – к беде.

Попариться в бане – долго болеть не будешь.

Человек, родившийся 21 ноября, будет счастливым.

Если приснился хороший сон, есть примета, что не следует никому его рассказывать, иначе он не сбудется

Если поставить мисочку каши Домовому, то он не будет досаждать хозяевам. А если еще и угостить пивом, то добрый дух всегда придет на помощь. Узнайте больше: Важно: нотариусы начали получать оперативные данные от органов ЗАГС﻿

Именины сегодня отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

Просмотры: 4