21 октября – День Трифона, День Пелагеи Ознобницы. Зима рядом...

21 октября

«Трифон шубу начинает чинить, а Пелагия рукавицы шить». В старину 21 октября также называли Ознобицей, потому что зима уже не просто маячит на горизонте, а вовсю прыть надвигается. А ещё этот день называли Трифон и Пелагея, Зима забирает, Парашка Зябушка, Ознобуха, Таисия, Пелагеи – Бабьи Затеи, Починки, Зябушка. Зимнюю одежду, чтобы холода не застали человека врасплох, приобретать, изготавливать или латать старались заранее. В народе говорили: «Худо, коли зима врасплох застанет – шапкой с ног свалит».

Церковь же  21 октября почитает память святого Трифона и Пелагеи. Трифон жил в XVI веке на территории одного из сел Архангельской губернии. С детства он ощущал потребность служить Богу в качестве инока, и еще больше укрепился в своих намерениях после того, как услышал в храме слова о том, что иноки становятся Божьими избранниками. Трифон решает стать иноком и тайно покидает отчий дом, направившись в Пермскую губернию. Там он поселился на территории Пыскорского монастыря и принял постриг. Трифон в течение своей жизни настолько усердно молился и работал, что совершенно не жалел себя, а потому, однажды даже очень сильно заболел. Когда Трифон был при смерти, к нему явился святой Николай в сопровождении ангела, наделив его даром чудотворения. Слава о способностях Трифона распространилось по всему краю, а потому, он, чтобы не вызывать зависть в сердцах своих последователей, удалился в пустыню, а потом перешел реку Мулянку и построил монастырь на Вятке.

Приметы дня:

  •  Если луна сегодня в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим.
  •  Если облака плыли низко – значит, скоро вдарят морозы.
  •  Если мышки делают норки на теплой стороне – значит, зима будет суровой.

Именины сегодня отмечают: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир.

