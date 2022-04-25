21-й тур Премьер-лиги Крымского футбольного союза: «Севастополь» уходит в отрыв

«ТСК-Таврия» вновь теряет очки.

В субботу, 23 апреля, в Крыму были сыграны 2 из 4 матчей 21-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2021/22. Матчи «Океан» – «Гвардеец» и «Алустон-ЮБК» – «Кызылташ» не состоялись по причине неявки «Гвардейца» и «Кызылташа». Дальнейшее решение по судьбе этих матчей примет Контрольно-дисциплинарный комитет КФС.

ФК «Евпатория» дома крупно уступил ФК «Севастополь» – 1:4. Гости открыли счет на 24-й минуте, когда отличился Максим Супрун. Уже через пять минут евпаторийцы счет сравняли – гол в активе Азамата Атаева. В самом дебюте второго тайма севастопольцы вновь вышли вперед. На 48-й минуте пенальти реализовал Андрей Кива. Спустя 10 минут Владислав Гевлич увеличил преимущество «Севастополя», а на 77-й минуте Дмитрий Матвиенко классным ударом со штрафного поставил голевую точку в этой игре.

В еще одном матче тура между «Рубином Ялтой» и «ТСК-Таврией» была зафиксирована «сухая» ничья – 0:0.

После 21-го тура продолжает лидировать ФК «Севастополь» – 53 очка, далее следуют: «ТСК-Таврия» – 47, «Алустон-ЮБК» – 29, «Кызылташ» и «Евпатория» – по 25, «Гвардеец» – 23, «Рубин Ялта» – 20, «Океан» – 13.

Уже в ближайшую среду, 27 апреля, пройдут матчи 22-го тура ПЛ КФС. Сыграют: «Гвардеец» – «Севастополь», «Алустон-ЮБК» – «ТСК-Таврия», «Океан» – «Кызылташ» и «Рубин Ялта» – «Евпатория».

Фото, видео, материалы: пресс-служба Крымского футбольного союза.