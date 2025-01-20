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21 января - День Емельяна Зимнего и... самое время обниматься
фото: pxhere.com

21 января — День Емельяна Зимнего и… самое время обниматься

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:48 20.01.2025

День Емельяна Зимнего установлен в память о Святом, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Основное событие сегодня — чествуем крестников и крестных, кумовья ходят друг к другу в гости с подарками. Шумные застолья, конечно, тоже присутствуют, но главное на таких мероприятиях — не алкоголь да еда, а интересные истории, повествуемые гостями. Кстати, работать до обеда 21 января, считали на Руси, нельзя!

А приметы погодные сегодня таковы:

  • Погоду определяли по ветру. Если с юга дует, то летом часто будут грозы. Северный ветер приведет к холодным дням. Безветренная погода – лето будет теплым и ясным.
  • На небе много звезд, а Луна – яркая, то жди морозных дней в скором времени.
  • По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
  • Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.
  • Окна в доме запотели – к оттепели.
  • Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
  • Иней на стогах – к дождливому лету.
  • Сильные холода – потеплеет нескоро.

А ещё 21 января — это Международный День объятий. Причём, отмечают знатоки календарных дат, обниматься можно не только с близкими да родными. Сегодня не возбраняется заключить в дружеские объятия совершенно незнакомых людей (да и братьев наших меньших!), чтобы поделиться душевным теплом, жизненной энергией и просто хорошим настроением. Главное, чтобы и они были в курсе, какой сегодня праздник, и не восприняли ваши эмоции превратно.

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Именинники сегодня: Антон, Георгий, Евгений, Григорий, Илья, Василиса, Инесса, Анастасий, Домника, Емельян, Феофил, Юлиан, Кир, Картерий и Марионилла. Найдите в своём окружении людей с этими именами и… «задушите их в объятьях». Повод-то двойной! А если они ещё и ваши крестники-крёстные-кумовья, то тройной!

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