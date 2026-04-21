Прямо сейчас:
Новости Республики
22 апреля — Вадим Ключник. Живой или… всё-таки… мёртвый?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:54 21.04.2026

В день Вадима Ключника в народе почитали воду и её источники. 22 апреля предки наши, оправлялись к рекам и озёрам, — чистить их. Считали, если этого не сделать, то весны не будет! Говорили: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние!» Также в этот день умывались ключевой водой и пили её. Верили, что нынче она обладает особой целебной силой, которая может исцелить любой недуг.

Кроме того, у родников и источников на Вадима Ключника гадали — о смерти и жизни больных или просто близких людей. Молились на все четыре стороны и задумывали: живой или мёртвый? Если человеку предстоит долгая жизнь — вода стоит, как стеклышко, светлая. Если больного ждет скорая смерть — ключи забьют, забурлят.

Набирая же из ключа в этот день воду, нужно сказать:  «Царь водяной, царь земляной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».

Узнайте больше:  21 апреля - Родион Ледолом. Каким будет лето?

Погодные приметы на 22 апреля:

  • Восход с белесыми бликами? На следующий день дождя не будет.
  • Одуванчик зацвел – пришла настоящая весна!
  • Ветер дует, а в воздухе висит туман? К урожайному году.
  • Если к 22 апреля хорошая погода не установилась, то лето будет сухим.
  • Пошел дождь – к хорошему урожаю.
  • Много сока у березы – лето будет прохладным и влажным.
  • Кулик прилетел – весна крепко вступила в свои права.
  • Если до восхода солнца на небе видны облака красного цвета, то будет ветер.
  • Во время дождя на воде появились пузыри? Дождь затянется.

Именины сегодня отмечают: Вадим, Леон, Лука.

Церковь же нынче чтит Святого Вадима — архимандрита, жившего в 4 веке. Погиб он за веру во Христа, крестя жителей Персии.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.