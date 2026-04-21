22 апреля - Вадим Ключник. Живой или... всё-таки... мёртвый?

В день Вадима Ключника в народе почитали воду и её источники. 22 апреля предки наши, оправлялись к рекам и озёрам, — чистить их. Считали, если этого не сделать, то весны не будет! Говорили: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние!» Также в этот день умывались ключевой водой и пили её. Верили, что нынче она обладает особой целебной силой, которая может исцелить любой недуг.
Кроме того, у родников и источников на Вадима Ключника гадали — о смерти и жизни больных или просто близких людей. Молились на все четыре стороны и задумывали: живой или мёртвый? Если человеку предстоит долгая жизнь — вода стоит, как стеклышко, светлая. Если больного ждет скорая смерть — ключи забьют, забурлят.
Набирая же из ключа в этот день воду, нужно сказать: «Царь водяной, царь земляной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».
Погодные приметы на 22 апреля:
- Восход с белесыми бликами? На следующий день дождя не будет.
- Одуванчик зацвел – пришла настоящая весна!
- Ветер дует, а в воздухе висит туман? К урожайному году.
- Если к 22 апреля хорошая погода не установилась, то лето будет сухим.
- Пошел дождь – к хорошему урожаю.
- Много сока у березы – лето будет прохладным и влажным.
- Кулик прилетел – весна крепко вступила в свои права.
- Если до восхода солнца на небе видны облака красного цвета, то будет ветер.
- Во время дождя на воде появились пузыри? Дождь затянется.
Именины сегодня отмечают: Вадим, Леон, Лука.
Церковь же нынче чтит Святого Вадима — архимандрита, жившего в 4 веке. Погиб он за веру во Христа, крестя жителей Персии.
