22 августа – день Матвея (Матфия). Солнце «укладывается» спать раньше…

День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.

С Матфеевым днем связан один старинный обряд. Еще до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться. Но самих коров на пастбище не выгоняли – верили, что в этот день из-под земли выползает мифический Змей и высасывает молоко у животных.

Садовники же в этот день собирали сливы, а огородники рвали спелые помидоры. Кроме того, продолжался сбор яблок, а молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.

Церковь 22 августа почитают память святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота. В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончившего жизнь самоубийством. Тогда выбор стоял между Матфием и Варсавой. В результате жребия 12-ым апостолом стал Матфий. Другие сведения о жизни Матфия можно получить из более поздних источников. Так, например, в книге Димитрия Ростовского говорится, что Матфий был рожден в Вифлееме и под руководством СимеонаБогоприимца обучался Закону Божию. Он был одним из 70-ти самых лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-тью апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Пишется, что Матфий обладал чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал. Однако однажды беда не обошла Матфия стороной. Известно, что члены синедриона все-таки схватили Матфия и обвинили его в распространении христианства. Доподлинно неизвестно, каким образом умер Матфий. По одним сведениям, он был распят на кресте. Также имеется информация о том, что его побили камнями.

Приметы дня:

Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.

Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.

Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

Много росы – к жаркому дню.

Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.

Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.

Ненастный день – к неурожаю на следующий год.

Сильный южный ветер – зимой будет много снега.

Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.

Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.

Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.

Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.

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